لافروف ينتقد مسربي خطة ترامب للسلام بين روسيا وأوكرانيا

18 حجم الخط

وجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، انتقادات للجهات التي تسعى إلى تسريب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بين روسيا وأوكرانيا، إلى وسائل الإعلام.

وأعلن لافروف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "تنتظر من الجانب الأمريكي تقديم نسخة عن الخطة المتفق عليها مع أوروبا وأوكرانيا".

كما اعتبر أن "الذين يحاولون خلال دراسة الوثائق المقدمة تسريبها عمدًا لإثارة ضجة إعلامية، يريدون تقويض جهود ترامب، وإعادة صياغة الخطة وفقًا لرؤيتهم الخاصة".



وأوضح أن هناك قنوات اتصال بين بلاده والأمريكيين.

وقال: "ننتظر منهم أن يقدموا لنا النسخة التي يعتبرونها وسيطة بعد استكمال تنسيق النص مع الأوروبيين والأوكرانيين".

وبين أن موسكو ستنتظر حتى ذلك الوقت، مشددًا في تلميح مبطن إلى الرفض، على أن "إذا تم طمس ما اتفق عليه خلال قمة ألاسكا فسيختلف الوضع تمامًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.