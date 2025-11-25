الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
لافروف ينتقد مسربي خطة ترامب للسلام بين روسيا وأوكرانيا

لافروف وزير الخارجية
لافروف وزير الخارجية الروسي
 وجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، انتقادات للجهات التي تسعى إلى تسريب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بين روسيا وأوكرانيا، إلى وسائل الإعلام.

وأعلن لافروف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "تنتظر من الجانب الأمريكي تقديم نسخة عن الخطة المتفق عليها مع أوروبا وأوكرانيا".

كما اعتبر أن "الذين يحاولون خلال دراسة الوثائق المقدمة تسريبها عمدًا لإثارة ضجة إعلامية، يريدون تقويض جهود ترامب، وإعادة صياغة الخطة وفقًا لرؤيتهم الخاصة".


وأوضح أن هناك قنوات اتصال بين بلاده والأمريكيين. 

وقال: "ننتظر منهم أن يقدموا لنا النسخة التي يعتبرونها وسيطة بعد استكمال تنسيق النص مع الأوروبيين والأوكرانيين".

وبين أن موسكو ستنتظر حتى ذلك الوقت، مشددًا  في تلميح مبطن إلى الرفض، على أن "إذا تم طمس ما اتفق عليه خلال قمة ألاسكا فسيختلف الوضع تمامًا".

