خارج الحدود

رئيس الإمارات وأمير الكويت يؤكدان دعمهما لجميع مبادرات وقف إطلاق النار بغزة

رئيس الإمارات وأمير
رئيس الإمارات وأمير الكويت، فيتو

أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، دعم البلدين لجميع المبادرات والمساعي الهادفة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإرساء السلام الشامل والعادل الذي يقوم على أساس حل الدولتين، كونه السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها ودولها.

مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الأربعاء، في إطار الزيارة التي يجريها الشيخ محمد بن زايد إلى الكويت، حيث بحثا عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مشددين على ضرورة البناء على الاعترافات الدولية المتزايدة مؤخرًا بالدولة الفلسطينية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق نحو السلام والاستقرار، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

 بحث مسار العمل الخليجي المشترك

كما بحثا العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك ومستوى تطورهما خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما، بالإضافة إلى بحث مسار العمل الخليجي المشترك.

وأكد الرئيس الإماراتي وأمير الكويت، حرص البلدين على دعم كل ما من شأنه تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يحقق تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار.

الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح الشيخ محمد بن زايد ال نهيان حل الدولتين غزة

