قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن شركة “RMS International” أطلقت حملة في الفلبين لتجنيد مواطنين محليين للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

روسيا تتهم شركة أمريكية بتجنيد مواطنين فلبينيين للقتال في أوكرانيا

وأضافت ماريا زاخاروفا: "وفقا للمعلومات الواردة، أطلق ممثلون أمريكيون حملة في الفلبين لتجنيد مواطنين محليين للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن شركة RMS International الأمريكية، ومقرها في فلوريدا، تتولى أنشطة التجنيد، وهي متخصصة في الخدمات الأمنية، وتمنح الأفضلية للموظفين السابقين في أجهزة الأمن الفلبينية والعسكريين المتقاعدين".

منح تأشيرات شينجن للمواطنين الفلبينين

وأشارت زاخاروفا إلى أن "مواطني الفلبين الذين وقعوا عقودا يمنحون تأشيرات عمل "شنجن" في القسم القنصلي بالسفارة الألمانية في مانيلا".

واستطردت: "تصدر السفارة الألمانية في مانيلا عاصمة الفلبين، تأشيرات شنجن للمتعاقدين الذين يعتزمون المشاركة في النزاع المسلح إلى جانب النظام الإرهابي في كييف. ومن هي جهة العمل المدرجة؟ شركات أمنية خاصة مقرها برلين".

وتابعت: "عند وصولهم إلى ألمانيا، ينقل المجندون إلى دول أخرى، في الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال بولندا، ثم إلى أوكرانيا. ما الضمان لعدم إرسالهم إلى مكان آخر؟ لا ضمان".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الروس في الوقت ذاته وبتحريض من المفوضية الأوروبية، يتعرضون للسخرية والوقاحة عندما "يأتون إلى سفارات دول الاتحاد الأوروبي للحصول على تأشيرات من أجل زيارة هذه البلدان لأغراض سلمية، أو الذهاب إلى المتاحف والمسارح أو الذهاب إلى مكان ما أو الاسترخاء أو زيارة الأصدقاء والأقارب".

