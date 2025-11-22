السبت 22 نوفمبر 2025
تحضيرات خاصة لمسلسل "أنا وهو وهم" قبل تصويره لموسم رمضان 2026

تستعد  نسرين طافش للعودة إلى شاشة الدراما من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "أنا وهو وهم"، حيث تتعاون فيه مع أحمد صلاح حسني، ومن المقرر أن يبدأ تصوير العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا لعرضه ضمن منافسات دراما رمضان 2026. 

وشهدت الأيام الماضية عقد صناع المسلسل عدة جلسات عمل مكثفة للانتهاء من التفاصيل النهائية للشخصيات واختيار باقي فريق العمل، حيث تم الإعلان عن انضمام كل من: كمال أبو رية، شيرين عزمي، ميمي جمال، ومادلين طبر، فيما تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع بقية الفنانين المشاركين.

ويعد مسلسل "أنا وهو وهم" هو التعاون الثاني بين نسرين طافش وأحمد صلاح حسني في الدراما التليفزيونية، بعد نجاح مسلسل "ختم النمر" عام 2020، والذي ضم 45 حلقة وحقق متابعة كبيرة، وكان من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج، وتناولت أحداثه إطارًا اجتماعيًا رومانسيًا، مما أعاد ثنائي الطافش وحسني إلى دائرة اهتمام الجمهور.

 

الجريدة الرسمية