أخبار مصر

تشغيل محطة طاقة نووية الأبرز، السيسي يصدر قرارين جمهورين مهمين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 496 لسنة 2025، بشأن البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين مصر وروسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي مصر بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي.


كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 370لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالى لعام 2022 بين مصر وألمانيا.

