أخبار مصر

السياحة تعلن تطبيق إجراءات جديدة بشأن عمرة شعبان ورمضان

عمرة رمضان، فيتو
عمرة رمضان، فيتو
أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن اتخاذ إجراءات تنفيذية جديدة لرحلات عمرة شهري شعبان ورمضان.

إجراءات وزارة السياحة والآثار لعمرة شهري شعبان ورمضان 

وأكدت غرفة شركات السياحة، أنها تلقت تعليمات من وزارة السياحة والآثار بشأن الضوابط العامة والقواعد المنظمة لموسم عمرة 1447 هـ.

وأوضحت الغرفة أن التعليمات نصت علي عدم السماح باعتماد رحلات عمرة جديدة إلا بعد عودة رحلة الشركة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية لكل وسيلة على حده سواء (طيران - بحري - برى) وذلك خلال شهري (شعبان - رمضان)، طبقًا لما طبقته المملكة العربية السعودية العام الماضي في أوقات الذروة.

شروط تفويج عمرة شهري شعبان ورمضان 

وجددت غرفة شركات السياحة تأكيدها انطلاقا من حرص وزارة السياحة والآثار علي تنظيم رحلات العمرة خلال فترة الذروة حفاظًا علي المعتمرين وعدم تكدس رحلات الطيران خلال تلك الفترة، حيث تقرر السماح للشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة الجمع بين رحلتي عمرة خلال الشهر مع قبول رحلات أخرى خلال ذات الشهر حال رجوع الرحلات السابقة، وذلك خلال شهري شعبان ورمضان لكافة وسائل السفر علي أن يتم السماح للشركة بجمع كافة وسائل السفر معًا رحلتين طيران ورحلتين بري ورحلتين بحري، وذلك بخلاف رحلات الأفراد.

وفي سياق آخر أشادت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها الجهات الأمنية المختلفة لضبط الكيانات غير الشرعية والشركات غير المرخصة، والتي تقوم بالنصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات سياحية أو رحلات الحج والعمرة.

ضبط الكيانات غير الشرعية والشركات غير المرخصة بسوق الحج والعمرة

وأكدت الغرفة أنها تتابع عن كثب وبتقدير كبير الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية المختلفة خاصة قطاعي ( الأمن العام وشرطة السياحة والآثار) والتي تقوم وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بتتبع الشركات التي تعمل بدون ترخيص بكافة المحافظات، وتقوم تلك الشركات والكيانات الوهمية بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم، مدعين أنهم شركات سياحة مرخصة على خلاف الحقيقة.

