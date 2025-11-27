الحكومة تعلن عن خطة لتعميم الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الدولة

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة المصرية تمضي في تنفيذ خطة طموحة لتطبيق الرقمنة وتعميم تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل مؤسساتها، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير آليات العمل الحكومي وربطها باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.

مدبولي: الدولة تعمل على تضمين مسارات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في التعليم والمناهج الدراسية

وأوضح مدبولي أن الدولة تعمل على تضمين مسارات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في التعليم والمناهج الدراسية؛ بهدف إعداد جيل قادر على التعامل مع متطلبات المستقبل، مؤكدًا أن برنامج التنمية الشاملة الذي تنفذه الحكومة يستهدف تحسين جودة الخدمات، والمساهمة في خفض معدلات البطالة، وخلق بيئات عمل عصرية تعتمد على التكنولوجيا.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الخطوات تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد خلال لقاءاته الأخيرة على أهمية التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، ودعم المشروعات القومية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

اجتماع مجلس الوزراء، فيتو

تأتي هذه الجهود المصرية في سياق رؤية مصر 2030 التنموية الشاملة، التي تضع التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا في صدارة أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة.. فقد شهدت السنوات الأخيرة تسارعًا ملحوظًا في وتيرة المشروعات الحكومية الرامية إلى بناء بنية تحتية رقمية قوية، وتطوير منصات الخدمات الحكومية الإلكترونية، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء.

