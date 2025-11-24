برلمان 2025، الشباب يتصدر المشهد خلال فترة التصويت المسائية بالإسماعيلية (صور)

18 حجم الخط

شهدت لجنة الشهيد جواد حسني في محافظة الإسماعيلية، استمرار توافد الناخبين على مقار اللجان الانتخابية للادلاء بأصواتهم خلال الفترة المسائية.

وتصدر مشهد التصويت خلال الفترة المسائية إقبال الشباب للإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع.

وصف عملية التصويت

وتجرى عملية التصويت وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة. حيث تسير عمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب بالإسماعيلية بانضباط.

جانب من توافد الناخبين عن اللجان، فيتو





فرض كردونات أمنية

وفرضت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، منذ مساء أمس كردونا أمنيا حول اللجان الانتخابية وفي محيطها، بالإضافة إلى نشر العشرات من الأكمنة الثابتة والمتحركة لتأمين عملية الانتخابات.

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل وحدة محلية، وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

جانب من توافد الناخبين عن اللجان، فيتو



متابعة سير العملية الانتخابية

وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو طوارئ ميدانية.

مراجعة مقار اللجان الانتخابية

كما شدد محافظ الإسماعيلية على تكليف اللجان المشكلة من المختصين بمراجعة المقار الانتخابية والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الخدمات بها والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها.





وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم ١٣ محافظة على مستوى الجمهورية.



وتم تجهيز ١٦٨ مقرا انتخابيا لاستقبال ١٠٠٩٦٦٠ ناخبا على مستوى المحافظة، موزعين كالتالي:





الدائرة الأولى بالإسماعيلية



وتضم الدائرة الأولى ومقرها قسم ثان الإسماعيلية وعدد المقاعد (٢) يضم (٦٦) مركزا انتخابيا بإجمالي عدد (٤٦١٢٦٦) ناخبا موزعة كالتالي: مركز الإسماعيلية به ٢٢ مركزا انتخابيا و٢٣ لجنة فرعية وإجمالي عدد الناخبين به ١١٤٨٦٢ ناخبا.

ويضم قسم أول ٥ مراكز انتخابية و٧ لجان فرعية وإجمالي عدد الناخبين ٤٦٢٥٨ ناخبا.

وقسم ثاني به ٢٧ مركزا انتخابيا و٣٠ لجنة فرعية وإجمالي عدد الناخبين ١٩٠٨٥٠ ناخبا.

وقسم ثالث به ١٢مركزا انتخابيا و١٦ لجنة فرعية وإجمالي عدد الناخبين ١٠٩٢٩٦ ناخبا.



الدائرة الثانية بالإسماعيلية



فيما تضم الدائرة الثانية ومقرها مركز القنطرة غرب وعدد المقاعد ١ وتضم ٢٤ مركز انتخابي بإجمالي عدد ناخبين (١٧٣٣٢٩) ناخبا موزعة كالتالي: مركز القنطرة غرب ويضم ١٨ مركزا انتخابيا و١٨ لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين ١١٤٨٣٠ ناخبا، ومركز القنطرة شرق ويضم ٦ مراكز انتخابية و٨ لجان فرعية وإجمالي عدد الناخبين ٥٨٤٩٩ ناخبا.



وتضم الدائرة الثالثة ومقرها مركز القصاصين (٧٨) مركزا انتخابيا بإجمالي عدد ناخبين (٣٧٥٠٦٥) ناخباوعدد المقاعد (٢) .



مركز التل الكبير ويضم ١٤ مركزا انتخابيا و١٥ لجنة فرعية بإجمالي عدد ٨٣٩٨٣ ناخبا.



كما يضم مركز القصاصين ١١ مركزا انتخابيا و١٢ لجنة فرعية بإجمالي عدد ٧٩٨٩٦ ناخبا، مركز أبوصوير ويضم ٢٠ مركزا انتخابيا و٢٠ لجنة فرعية بإجمالي عدد ١١٦٣٤٦ ناخبا، و مركز فايد ويضم ٣٣ مركزا انتخابيا و٣٣ لجنة فرعية بإجمالي عدد ٩٤٨٤٠ ناخبا، وبالإضافة لـ ٣ مقاعد من خلال القائمة الوطنية.

يبلغ نصيب محافظة الإسماعيلية من المقاعد البرلمانية 8 مقاعد مقسمة على النحو التالي:

مقاعد القائمة: 2 مقاعد، و5 مقاعد للفردى، موزعة على 3 دوائر.



