قبل الافتتاح الرسمي، جولة تفقدية لرئيس جامعة القناة للاطمئنان على جاهزية مركز العلاج الطبيعي

18 حجم الخط

أجرى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية بكلية العلاج الطبيعي، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمعدلات الإنجاز داخل منشآت الجامعة والوقوف على جاهزية مركز العلاج الطبيعي والتأهيل قبل الافتتاح الرسمي.

وكان في استقباله الدكتور محمد سرحان عميد الكلية، والدكتور تامر شوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد تجهيزات المركز والعيادات

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة تجهيزات المركز والعيادات المختلفة وأعمال الفرش النهائية، مؤكدًا أن نسبة الجاهزية وصلت إلى مراحلها الأخيرة تمهيدًا للافتتاح قريبًا، بما يعكس حرص الجامعة على توفير خدمات طبية وعلاجية متقدمة لخدمة مجتمع إقليم القناة وسيناء.

وأشاد رئيس الجامعة بالشكل الحضاري للمسطح الأخضر وتهيئة أماكن انتظار المترددين، والتي منحت مدخل المركز مظهرًا جماليًا يليق بالمؤسسة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

واستمع الدكتور ناصر مندور إلى شرح مفصل من عميد الكلية حول الأجهزة الحديثة التي تمت إضافتها مؤخرًا، والتي تُعد من التقنيات المتقدمة في مجال العلاج الطبيعي والتأهيل.

وأكد رئيس جامعة القناة أهمية إتاحة التدريب العملي لطلاب الكلية على هذه الأجهزة المتطورة، بما يضمن تأهيلهم مهنيًا وفق أعلى معايير الكفاءة، خاصة وأن العديد من هذه التقنيات لا تتوافر في مراكز العلاج الطبيعي الأخرى.

وفي ختام الجولة، شدد رئيس الجامعة على ضرورة الإسراع في بدء تقديم الخدمات العلاجية بالمركز بأسعار تنافسية لخدمة المرضى والتخفيف من معاناتهم، مشيرًا إلى أن افتتاح المركز سيمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالجامعة.

ووجه الشكر إلى جميع العاملين بكلية العلاج الطبيعي على الجهود المبذولة في تجهيز المركز بصورة مشرفة تليق بجامعة قناة السويس، متمنيًا للجميع دوام النجاح والتميز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.