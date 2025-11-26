الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قبل الافتتاح الرسمي، جولة تفقدية لرئيس جامعة القناة للاطمئنان على جاهزية مركز العلاج الطبيعي

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
18 حجم الخط

أجرى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية بكلية العلاج الطبيعي، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمعدلات الإنجاز داخل منشآت الجامعة والوقوف على جاهزية مركز العلاج الطبيعي والتأهيل قبل الافتتاح الرسمي. 

مستشفيات جامعة القناة تطلق فعاليات مؤتمر اتحضر للأخضر

نورة عصام ابنة جامعة القناة تحصد 3  برونزيات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

 

وكان في استقباله الدكتور محمد سرحان عميد الكلية، والدكتور تامر شوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد تجهيزات المركز والعيادات 

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة تجهيزات المركز والعيادات المختلفة وأعمال الفرش النهائية، مؤكدًا أن نسبة الجاهزية وصلت إلى مراحلها الأخيرة تمهيدًا للافتتاح قريبًا، بما يعكس حرص الجامعة على توفير خدمات طبية وعلاجية متقدمة لخدمة مجتمع إقليم القناة وسيناء. 

وأشاد رئيس الجامعة بالشكل الحضاري للمسطح الأخضر وتهيئة أماكن انتظار المترددين، والتي منحت مدخل المركز مظهرًا جماليًا يليق بالمؤسسة.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

واستمع الدكتور ناصر مندور إلى شرح مفصل من عميد الكلية حول الأجهزة الحديثة التي تمت إضافتها مؤخرًا، والتي تُعد من التقنيات المتقدمة في مجال العلاج الطبيعي والتأهيل.

وأكد رئيس جامعة القناة أهمية إتاحة التدريب العملي لطلاب الكلية على هذه الأجهزة المتطورة، بما يضمن تأهيلهم مهنيًا وفق أعلى معايير الكفاءة، خاصة وأن العديد من هذه التقنيات لا تتوافر في مراكز العلاج الطبيعي الأخرى.

وفي ختام الجولة، شدد رئيس الجامعة على ضرورة الإسراع في بدء تقديم الخدمات العلاجية بالمركز بأسعار تنافسية لخدمة المرضى والتخفيف من معاناتهم، مشيرًا إلى أن افتتاح المركز سيمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالجامعة.

ووجه الشكر إلى جميع العاملين بكلية العلاج الطبيعي على الجهود المبذولة في تجهيز المركز بصورة مشرفة تليق بجامعة قناة السويس، متمنيًا للجميع دوام النجاح والتميز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحضر للأخضر الخدمات العلاجية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس المسطحات الخضراء جامعة قناة السويس رئيس جامعة قناة السويس مراكز العلاج الطبيعي مستشفيات جامعة القناة

مواد متعلقة

مستشفيات جامعة القناة تطلق فعاليات مؤتمر اتحضر للأخضر

نورة عصام ابنة جامعة القناة تحصد 3  برونزيات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

جامعة القناة تنظم قافلة توعوية بالقنطرة غرب الإسماعيلية

رئيس جامعة القناة يتفقد امتحانات الميدتيرم بالكلية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية

الأكثر قراءة

الحصر العددي للدائرة الرابعة طلخا ونبروه في انتخابات نواب 2025 بالدقهلية

انتخابات النواب 2025، ننشر الحصر العددي النهائي للأصوات بدائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

المركزي الأوروبي يحذر البنوك المعتمدة على الدولار بتعزيز احتياطياتها من السيولة

الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة الزقازيق والقنايات في انتخابات النواب 2025 بالشرقية

السجن 5 سنوات للمتهم بهتك عرض الطفل ياسين بالإسكندرية

إعلان الحصر العددي للدائرة الخامسة بالدقهلية في انتخابات النواب

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

المزيد
الجريدة الرسمية