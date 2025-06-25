إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية

شهد الطريق الأوسط بالقنطرة شرق، في محافظة الإسماعيلية، حادث انقلاب سيارة نصف نقل، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

إخطار بانقلاب سيارة بالطريق الأوسط بالقنطرة شرق

وكانت الاجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الأوسط القنطرة شرق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف محافظة الاسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن اصابة كل من مؤمن حسين، 26 عاما، أحمد.كرم 21 عاما، أيمن فتحي 33 عاما، عيد على 55 عاما، محمد فرج 37 عاما، محمود الشحات 33 عاما، أحمد عيد 37 عاما، مصطفى فتحي 27 عاما، مصطفى عبد الحميد 14 عاما، كامل بركات 15 عاما.

تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الإسعافات اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.



التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة

وأوضح أنه في حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

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