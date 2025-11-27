زراعة الإسماعيلية تشكل فرقا للرقابة على الإدارات والجمعيات

18 حجم الخط

تواصل مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، جهودها برئاسة الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة، من خلال تكثيف الرقابة الميدانية على الإدارات والجمعيات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، بهدف ضمان سير العمل بكفاءة ورفع مستوى المتابعة لتنفيذ المهام المكلف بها العاملون بالقطاع الزراعي.

تشكيل فرق للمتابعة الميدانية

وجَّه وكيل وزارة الزراعة في محافظة الإسماعيلية، بتشكيل فرق متابعة ميدانية للمرور اليومي على الإدارات والجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة.

متابعة سير العمل طبقا للضوابط

وتشمل مهام هذه فرق الرقابة الزراعية في محافظة الإسماعيلية متابعة أعمال صرف الأسمدة وضمان وصولها لمستحقيها، ومراجعة ملفات وسجلات الحيازة الزراعية والتأكد من دقتها، إلى جانب تقييم أداء حماية الأراضي للحفاظ على الرقعة الزراعية، ومتابعة أنشطة الإنتاج الحيواني، والحصر الفعلي للزراعات الشتوية للموسم الزراعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

إعداد تقارير فورية

كما أكد وكيل وزارة الزراعة في محافظة الإسماعيلية على ضرورة إعداد تقارير فورية عن أي مخالفات يتم رصدها خلال المرور، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يضمن الحفاظ على الأرض الزراعية ودعم المزارعين تحسين الإنتاج الزراعي.

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه تم خلال شهر أكتوبر الماضي، تصدير ما يزيد على مليون شتلة فراولة، فضلا عن 122 ألف شتلة فاكهة متنوعة، لعدد من دول العالم.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي، صادر عن الإدارة المركزية للبساتين، التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، حول أبرز جهود وأنشطة الإدارة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقالت الدكتورة منى عبدالخالق رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إن تلك الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الصادرات وتطوير الإرشاد الزراعي، تحت إشراف ومتابعة الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي.

وأشارت عبدالخالق، إلى أنه تم خلال أكتوبر، إصدار 15 ترخيصا لإنشاء حدائق فاكهة جديدة و3 تراخيص للإحلال والتجديد للحدائق القائمة بهدف زيادة المساحات المنزرعة وتحسين جودة الإنتاج، لافتة إلى أنه تم تنفيذ 20 لجنة لتصدير شتلات الفراولة و8 لجان للاستخدام الخاص لمتابعة المساحات وعمليات الزراعة كما تم المشاركة في 15 لجنة للفحص في الموانئ لضمان جودة الشتلات المصدرة والمستوردة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.