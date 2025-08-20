مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تنظم ندوة توعوية ضمن مبادرة “معا بالوعي نحميها” (صور)

شهدت مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التوعوية، التي أقيمت ضمن مبادرة "معا بالوعي نحميها ".

أبرز الحضور خلال اللقاء

وشهد اللقاء كل من: الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أشرف السعيد مهدي، مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى الرئيسية بالإسماعيلية، ولبنى زكي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، والقس بنيامين مزيد.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

الهدف من المبادرة

أكدت لبنى زكى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، أن المبادرة تهدف إلى دعم السيدات، بالمعرفة والأدوات اللازمة للتوعية وتبادل الخبرات حول التحديات التي تواجه الفتيات في البيئات الريفية والمجتمعات المحلية، إلى جانب تعزيز مفاهيم الدعم النفسي والاجتماعي.

المستهدف من المبادرة

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، إلى أن البرنامج يستهدف كافة السيدات من ربات البيوت والسيدات العاملات والأسرة المصرية.

موجهة الشائعات واجب وطني

ومن جانبه أكد الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، علي أهمية الوعي بمخاطر الشائعات حفاظا علي استقرار الأوطان والمجتمع وذلك من خلال ما جاء في القرآن والسنة حيث بين فضيلته أن ذلك واجب ديني ووطني.

وفي نهاية الندوة قام الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالإجابة علي أسئلة الحاضرين.

حضر الندوة كل من: الشيخ جمال عباس مدير الدعوة بالمنطقة، والشيخ هاني عبدالعليم مكاوي مدير التوجيه بالمنطقة، ووعاظ منطقة وعظ الإسماعيلية، ولفيف من مواطني المحافظة، بالإضافة إلى حضور عدد من العاملين بالأزهر الشريف وممثلين عن الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.

يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات والتي يقوم بها الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمود الهواري.

