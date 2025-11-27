الخميس 27 نوفمبر 2025
الاتحاد المصري للدارتس يعقد مؤتمرًا صحفيًا موسعًا للكشف عن بطولات شرم الشيخ الدولية 2025

يستعد الاتحاد المصري للدارتس لتنظيم مؤتمر صحفي رفيع المستوى في الثاني من ديسمبر 2025 بمقر الاتحاد وذلك للإعلان الرسمي عن أكبر تجمع دولي وقاري وإقليمي لرياضة الدارتس في الشرق الأوسط وأفريقيا. 

الاتحاد المصري للدارتس يعقد مؤتمرًا صحفيًا موسعًا

ويأتي هذا المؤتمر قبل أيام من انطلاق الفعاليات الرياضية الكبرى التي ستقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر بمشاركة 23 دولة وأكثر من 180 لاعبًا ولاعبة، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر حضورًا موسعًا من وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية، بالإضافة إلى قيادات الاتحادات الرياضية، وخبراء الألعاب الفردية، والجهات الراعية.

 وسيتم خلاله الكشف عن تفاصيل نسخ البطولات الأربع التي تجتمع لأول مرة في حدث واحد، إلى جانب الإعلان عن البروتوكولات الدولية التي سيتم توقيعها على هامش البطولة، وبرامج الفعاليات اليومية، وخطط التطوير المستقبلية للعبة في مصر والمنطقة.

وأكد الدكتور يحيى عبد القادر، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للدارتس، أن هذه البطولة تمثل مرحلة جديدة في تاريخ الدارتس بالمنطقة، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت مركزًا محوريًا للعبة عالميًا بعد حصولها رسميًا على حق استضافة كأس العالم للدارتس 2027.

وأوضح أن تنظيم المؤتمر يأتي كخطوة لتعزيز التواصل مع الإعلام ولإطلاع الرأي العام الرياضي على حجم الإنجاز الذي تحققه مصر في هذا المجال.

