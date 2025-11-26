محافظ الجيزة: توفير 24 ألف فرصة وحملات تفتيش لرفع كفاءة بيئة العمل

18 حجم الخط

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، استمرار جهود المحافظة لتعزيز بيئة العمل ودعم الشباب وذوي الهمم، وذلك في إطار خطة الجيزة للتشغيل وتطوير البنية التحتية بمناطق العمل ومقار التدريب المهني.

وأوضح المحافظ أنه تم توفير 24.696 فرصة عمل لأبناء المحافظة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث شملت فرص العمل: 186 فرصة لذوي الهمم، 11.686 من الحاصلين على المؤهلات العليا،937 من الحاصلين على المؤهل فوق المتوسط، 7.015 من الحاصلين على المؤهل المتوسط، 265 من أصحاب المؤهلات الأقل من المتوسط، إضافة إلى 5.607 من الفنيين.

تنفيذ 148 حملة تفتيشية على المنشآت

وفي مجال التفتيش العمالي، أشار المحافظ إلى أن مديرية العمل نفذت 148 حملة تفتيشية على المنشآت، أسفرت عن تحرير 241 محضرًا واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق العمال. كما تم التفتيش على 74 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية يعمل بها 13.567 عاملًا، وتم تحرير 64 محضرًا للمخالفات المرصودة.

وفيما يتعلق بالتدريب المهني، أعلنت المديرية إصدار 2.130 ترخيص مزاولة مهنة، و2.130 شهادة قياس مستوى مهارة، بالإضافة إلى إجراء الفحص المهني لعدد 60 مواطنًا، دعمًا لرفع كفاءة العمالة المحلية.

وأشاد محافظ الجيزة بجهود المديرية في دعم التشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتنظيم الندوات لنشر ثقافة العمل الحر، ما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين جودة سوق العمل.

من جانبه، أوضح كريم أبو السعود، مدير مديرية العمل بالجيزة، أنه تم تنفيذ 50 ندوة خلال الشهر في مجالات السلامة والصحة المهنية ومخاطر الحريق، إلى جانب دورات تدريبية في الخياطة والدهانات والستائر، استفاد منها 271 عاملًا.

كما تم استخراج 24.815 شهادة قياس مستوى مهارة وبطاقة مزاولة مهنة.

وأكدت المحافظة استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها المتوافقة مع رؤية مصر 2030، لضمان بيئة عمل آمنة وداعمة للتنمية الشاملة.

