أخبار مصر

محافظ الجيزة يكرم قيادات المحافظة لجهودهم في تطوير محيط المتحف الكبير (صور)

تكريم قيادات محافظة
تكريم قيادات محافظة الجيزة
كرم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قيادات المحافظة خلال احتفالية كبرى بحضور عدد من النواب، تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلوها في سبيل تطوير ورفع كفاءة محيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه.

وأكد محافظ الجيزة أن العاملين بالمحافظة كانوا على مستوى المسؤولية في هذا الحدث العالمي، مشيرًا إلى أن ما تم إنجازه يعكس التفاني والالتزام في تقديم أفضل صورة لمصر أمام العالم.

 

تكريم القيادات التنفيذية والمهندسين والفنيين

وشهدت الاحتفالية تكريم القيادات التنفيذية والمهندسين والفنيين الذين ساهموا بشكل مباشر في أعمال التطوير، وهو ما يعكس حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات وتسهيل الحركة أمام الزائرين والمواطنين، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية المحيطة بالمتحف.

وأشار عدد من القيادات الحاضرين إلى أن هذا الإنجاز ليس مجرد تطوير طرق ومرافق، بل هو جزء من التحضير لاستقبال هذا الصرح الحضاري العالمي الذي يمثل علامة بارزة في المشهد السياحي والثقافي لمصر.

واختتم المهندس عادل النجار الاحتفالية بالتأكيد على أن المحافظة ستواصل العمل بنفس الجدية والالتزام للحفاظ على المستوى المتميز الذي تم الوصول إليه، بما يليق بمكانة مصر عالميًا.
 

