الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غلق 11 منشأة غذائية مخالفة بالإسماعيلية

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
18 حجم الخط

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، حملة على بعض المنشآت الغذائية بمدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من صلاحية الأغذية المعروضة بالأسواق للاستهلاك الآدمي. 

صحة الإسماعيلية: رفع درجة التأهب بالمستشفيات استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025

وكيل صحة الإسماعيلية تتابع العمل بمستشفى التل الكبير وتشغيل جهاز "الماموجرام" ( صور )

 

المرور على 70 منشأة غذائية 

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن مكتب الأغذية بديوان مديرية الصحة والإدارات الصحية قام المرور الميداني على ٧٠ منشأة غذائية على مستوى المحافظة وتشمل محال بقالة، سوبر ماركت، مطاعم، أسواق، تم خلالها سحب ١٤ عينة غذائية وإرسالها للمعمل للتأكد من سلامتها. 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات، فيتو

نتائج حملة المرور 

وأسفرت الحملة عن إعدام ٢٥ كيلو أغذية و٥ لتر سوائل منتهية الصلاحية، وتحرير ٩٨ محضر مخالفات تنوعت بين ٣٨ محضر عدم وجود شهادة صحية، و٦٠ محضر لعدم نظافة المنشأة، والتوصية بالغلق الإداري لعدد ١١ منشأة غذائية لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

المشرفون على إقامة الحملة 

 

تمت الحملة تحت إشراف دكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، وبرئاسة السيد النمر مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة في الإسماعيلية، وبالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بمختلف الإدارات الصحية بمحافظة الإسماعيلية. 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

استمرار الحملات الرقابية 

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.    

 

ويأتي ذلك وفق لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باستمرار الحملات على المنشآت الغذائية؛ حرصًا على سلامة المواطنين وضمان جودة المنتجات المتداولة.

 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الطب الوقائي صحة الاسماعيلية المنشآت الغذائية بالإسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالإسماعيلية

مواد متعلقة

زراعة الإسماعيلية تشكل فرقا للرقابة على الإدارات والجمعيات

تطهير أحواض محطة معالجة الصرف الصحي  بسرابيوم في الإسماعيلية

اللواء أكرم جلال ينعى الراحل أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية الأسبق

في تواجد الشرطة النسائية، السيدات يتصدرن المشهد بلجنة الشهيد جواد حسني بالإسماعيلية (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبورفؤاد في كأس مصر

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

كأس العالم للناشئين، تعادل إيطاليا والبرازيل سلبيا في الشوط الأول

وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد بعد صراع مع المرض

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بورفؤاد في دور الـ32 لكأس مصر

سفير الإمارات يزور عادل إمام في منزله (صور)

خدمات

المزيد

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على قيمة قرض المعاشات من البنك الأهلي المصري

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكاية إبراهيم باشا وحافظ الأسد مع جامع يلبغا بدمشق

دعاء ليلة أول جمعة من جمادى الآخرة، وأذكار من الكتاب والسنة

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

المزيد
الجريدة الرسمية