رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد تشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء السخنة

وليد جمال الدين: شراكتنا مع القطاع الخاص تعزّز جاهزية ميناء السخنة وتدعم خطط تحويله لمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة ترانسكارجو إنترناشيونال (Trans Cargo International - TCI).

إجراء كافة الدراسات

وذلك لإجراء كافة الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة على رصيف بحري بطول 676 مترًا ومساحة خلفية قدرها 335,000 متر مربع، وفق المخطط العام للتطوير.

جانب من مراسم التوقيع، فيتو

توقيع عقد ترخيص لاستغلال الرصيف

كما وقع الجانبان عقد ترخيص استغلال رصيف ومساحات أرض بنظام حق الانتفاع لمدة 18 شهرًا، على مساحة تبلغ 47,320 مترا مربعا تشمل طول رصيف 676 مترًا والمساحة الخلفية المخصصة للنشاط، بالإضافة إلى دائرة جمركية، لاستغلال الرصيف في أعمال الشحن والتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف بأنواعها المختلفة.

وقع عن الهيئة الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، وعن الشركة محمد مصطفى منصور الأحول، العضو المنتدب لشركة ترانسكارجو إنترناشيونال.

جانب من مراسم التوقيع، فيتو

وخلال مراسم التوقيع، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن التعاون مع شركة ترانسكارجو إنترناشيونال يأتي استكمالًا لجهود الهيئة في رفع كفاءة الموانئ التابعة لها، وتعزيز الربط التشغيلي مع المناطق الصناعية، بهدف تطوير سلاسل الإمداد وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية.

وأضاف وليد جمال الدين أن اقتصادية قناة السويس تحرص على توفير بيئة جاذبة للشركات الوطنية والدولية من خلال شراكات استراتيجية تتيح تشغيل محطات متطورة بمعايير عالمية، وتوفر خدمات لوجستية متكاملة تدعم الخطط القومية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات البحرية، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير ميناء السخنة تشهد مراحلها النهائية، بما يتيح إضافة طاقات جديدة للتداول وتقديم خدمات متقدمة لمختلف القطاعات الصناعية والتجارية.

جدير بالذكر أن هذا التوقيع يأتي ضمن خطة متكاملة؛ حيث تشمل مذكرة التفاهم إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة للمشروع، بينما يمثل عقد حق الانتفاع المبرم لمدة 18 شهرًا خطوة تنفيذية فورية لاستغلال الرصيف، لحين الانتهاء من الدراسات الفنية وتوقيع عقد الالتزام النهائي للمحطة.

