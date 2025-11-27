مدبولي: 8 مليارات دولار من إيني لتعزيز إنتاج الطاقة وهذا مستقبل حقل ظهر

18 حجم الخط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شركة "إيني" الإيطالية قررت ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، أن رئيس الشركة أعرب عن التزام "إيني" بحفر المزيد من الآبار في حقل ظهر والحقول الأخرى.

وأشار إلى وجود شعور إيجابي لدى الشركة تجاه قطاع الطاقة المصري، وخاصة فيما يتعلق بزيادة إنتاج مصر من الزيت الخام.

