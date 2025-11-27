الخميس 27 نوفمبر 2025
أخبار مصر

مصر للطيران تكشف حقيقة وقف صفقة شراء طائرات جديدة

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
أكدت شركة مصر للطيران أنه لا صحة مطلقا لما تمّ تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن وقف صفقة ضم طائرات جديدة لأسطول الشركة.

وأِوضحت مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، استمرار تنفيذ خطتها الطموحة لتحديث وتطوير أسطولها الجوي وفق الجدول الزمني المعتمد لضم 34 طائرة جديدة من طرازات أيرباص وبوينج، حيث من المنتظر انضمام أولى طائرات أيرباص طراز A350-900 إلى الأسطول مع بداية عام 2026، يليها استلام أولى طائرات بوينج طراز B737-8Max، على أن يستمر تسلم الطائرات  المتعاقد عليها من الطرازين تباعا حتى نهاية عام 2031.

وناشدت مصر للطيران بضرورة التزام وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي بمعايير الدقة والمهنية، والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات غير صحيحة، بما يسهم في منع انتشار الشائعات لدى الرأي العام.

