رياضة

موعد مباراة البرتغال ضد النمسا في نهائي كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

منتخب البرتغال تحت
منتخب البرتغال تحت 17 سنة، فيتو
كأس العالم للناشئين، ضرب منتخب البرتغال موعدا أمام نظيره منتخب النمسا، في نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر.

موعد مباراة نهائي كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

وتقام مباراة البرتغال ضد النمسا في نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، غدا الخميس على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، وهي المباراة الوحيدة فى البطولة التى ستقام على الاستاد الكبير، بعد إقامة جميع مباريات البطولة على ملاعب أكاديمية أسباير

وتنطلق صافرة مباراة البرتغال أمام النمسا في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة بي إن سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة 

 

منتخب النمسا للناشئين، فيتو
منتخب النمسا للناشئين، فيتو

موعد مباراة تحديد المركز الثالث بين إيطاليا والبرازيل

ويسبق المباراة النهائية بين البرتغال والنمسا، مباراة تحديد المركز الثالث في نفس اليوم، والتي ستجمع بين إيطاليا والبرازيل، وتنطلق في الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب النمساوي قد تأهل لنهائي كأس العالم للناشئين بعد الفوز على ايطاليا في الدور نصف النهائي بهدفين نظيفين، بينما تأهل منتخب البرتغال بعد الفوز على البرازيل 6-5 بركلات الترجيح، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

كاس العالم للناشئين كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة منتخب البرتغال منتخب النمسا البرتغال ضد النمسا مونديال الناشئين بقطر

