كأس العالم للناشئين، البرتغال تفوز على البرازيل 6-5 بركلات الترجيح وتتأهل للنهائي

البرتغال ضد البرازيل،
البرتغال ضد البرازيل، فيتو
كأس العالم للناشئين، فاز منتخب البرتغال على البرازيل بركلات الترجيح 6-5، في اللقاء الذي جمع الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، المقامة حاليا في قطر، ليضرب موعدا مع منتخب النمسا في نهائي البطولة.

كان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين ليحتكما إلى ركلات الترجيح، التي حسمها منتخب البرتغال لصالحه 6-5. 

منتخب البرازيل تحت 17 سنة، فيتو
منتخب البرازيل تحت 17 سنة، فيتو

 

كيف تأهلت البرازيل والبرتغال للدور نصف النهائي

وتأهل منتخب البرازيل لنصف النهائي بعدما اجتاز عقبة المنتخب المغربي بصعوبة بالغة، وبهدف في الوقت بدل الضائع لنجمه الواعد "ديل" ليفوز على أشبال الأطلس (2 ـ 1) ويواصل طريقه نحو استرجاع لقبه العالمي.

أما المنتخب البرتغالي، فقد واصل عروضه المذهلة في النهائيات وفاز على سويسرا (2 ـ 0) محققا الفوز الخامس في 6 مباريات حتى الآن في البطولة.

النمسا تتأهل للمباراة النهائية

وتأهل منتخب النمسا إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للناشئين بعد الفوز على إيطاليا بثنائية نظيفة اليوم الإثنين، وينتظر الفائز من مباراة البرتغال أمام البرازيل، لحسم الفريق المتوج بلقب المونديال في موقعة الخميس المقبل.

الجريدة الرسمية