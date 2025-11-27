الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نهائي كأس العالم للناشئين، موعد مباراة البرتغال والنمسا والقناة الناقلة

منتخب البرتغال للناشئين،
منتخب البرتغال للناشئين، فيتو
18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، يلتقي منتخب البرتغال للناشئين، اليوم الخميس، نظيره منتخب النمسا، في نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر.

موعد مباراة نهائي كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

وتقام مباراة البرتغال ضد النمسا في نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الخميس، على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، وهي المباراة الوحيدة فى البطولة التى ستقام على الاستاد الكبير، بعد إقامة جميع مباريات البطولة على ملاعب أكاديمية أسباير

وتنطلق صافرة مباراة البرتغال أمام النمسا في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة بي إن سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة.

منتخب النمسا للناشئين، فيتو
منتخب النمسا للناشئين، فيتو

موعد مباراة تحديد المركز الثالث بين إيطاليا والبرازيل

ويسبق المباراة النهائية بين البرتغال والنمسا، مباراة تحديد المركز الثالث في نفس اليوم، والتي ستجمع بين إيطاليا والبرازيل، وتنطلق في الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب النمساوي قد تأهل لنهائي كأس العالم للناشئين بعد الفوز على إيطاليا في الدور نصف النهائي بهدفين نظيفين، بينما تأهل منتخب البرتغال بعد الفوز على البرازيل 6-5 بركلات الترجيح، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرتغال منتخب البرتغال للناشئين منتخب النمسا كاس العالم للناشئين موعد مباراة نهائي كأس العالم للناشئين النمسا

مواد متعلقة

مونديال الناشئين، موعد مباراة المركزين الثالث والرابع بين إيطاليا والبرازيل

كأس العالم للناشئين، البرتغال تفوز على البرازيل 6-5 بركلات الترجيح وتتأهل للنهائي

النمسا تفوز على إيطاليا بثنائية نظيفة وتتأهل لنهائي كأس العالم للناشئين

إحصائيات مونديال الناشئين، عدد الأهداف يتخطى حاجز الـ 300 بعد ثمن النهائي

الأكثر قراءة

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية أسبوعا

المالية: 650 ألفا قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بقيمة 78 مليار جنيه

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على تسهيل قرض بمبلغ 4 مليارات دولار

أول تعليق من الإخوان على إعلان ترامب اتخاذ خطوات لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية

أخبار مصر: وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ، دموع صلاح تهز الوسط الكروي، أمريكا تعاقب مواطني دولة مسلمة بعد حادث واشنطن

معلومات مهمة عن رحمان الله لكنوال منفذ هجوم البيت الأبيض

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الريال القطري بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 27-11-2025

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالرزق والسعادة

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض، أذكار بالكتاب والسنة النبوية لا تفوتك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية