قائمة غزل المحلة لمواجهة سموحة في كأس مصر

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة سموحة غدًا الخميس، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.

قائمة غزل المحلة لمواجهة سموحة

تفاصيل اجتماع مجلس إدارة غزل المحلة مع علاء عبد العال

وعقد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، اجتماعًا في وقت سابق مع الكابتن علاء عبد العال، وذلك لبحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة ووضع خارطة الطريق استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

واستعرض الاجتماع أبرز الملفات الفنية والإدارية الخاصة بفريق غزل المحلة، بما في ذلك خطة الإعداد خلال فترة التوقف الحالية، وتجهيز عدد من عناصر قطاع الناشئين تمهيدًا لدمجهم في تدريبات الفريق الأول قبل انطلاق بطولة كأس رابطة الأندية منتصف ديسمبر المقبل.

وتناول الاجتماع أيضًا ملف تدعيمات يناير، حيث ناقش المجلس مع الجهاز الفني الاحتياجات المطلوبة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا حرصه على توفير كل ما يلزم لدعم الفريق فنيًا وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

