الأعلى للجامعات يستضيف خبيرة هيئة فولبرايت الأمريكية لدعم تطوير قدراته المؤسسية

رئيس هيئة فولبرايت
رئيس هيئة فولبرايت وأمين الأعلى للجامعات
استضاف المجلس الأعلى للجامعات الخبيرة الأمريكية الدكتور أليسون جاريت بالتعاون مع هيئة فولبرايت، وذلك في إطار مشروع "تعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة التوجهات المستقبلية الكبرى".

اُستهلت الزيارة باستقبال الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات – للأستاذ الدكتور جاريت بمقر أمانة المجلس، وبحضور فرق عمل المشروع.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز القدرات المؤسسية للمجلس الأعلى للجامعات، ودعم جهوده في مواكبة التوجهات المستقبلية في منظومة التعليم العالي من خلال تطوير آليات التخطيط الاستراتيجي وصنع السياسات وحوكمة الأداء المؤسسي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى كفاءة منظومة التعليم العالي المصرية.

جدير بالذكر أن الدكتور جاريت تتميز بخبرة واسعة تمتد لأكثر من خمسة وعشرين عامًا في مجالات التخطيط الاستراتيجي والتحول المؤسسي والحوكمة، إلى جانب خبراتها الأكاديمية والقانونية والإدارية حيث تُعد واحدة من الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالي بالولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ تشغل حاليًا منصب رئيس جامعة إمبوريا الحكومية بولاية كانساس (Emporia State University). 

كما تولّت عددًا من المناصب القيادية والأكاديمية البارزة، من بينها العمل ضمن إدارة جامعة أوكلاهوما، وعضوية الرابطة الوطنية للرياضات الجامعية (NCAA)، ورئاسة رابطة رؤساء أجهزة التعليم العالي بالولايات المتحدة (SHEEO).

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص المجلس الأعلى للجامعات على تعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير السياسات والممارسات داخل مؤسسات التعليم العالي المصرية.

وتتضمن أنشطة المشروع سلسلة من ورش العمل التي تُنظمها هيئة فولبرايت بمشاركة الجامعات المصرية، بهدف تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية، ودعم مسارات التنمية الاستراتيجية والريادة الأكاديمية داخل منظومة التعليم العالي في مصر.

