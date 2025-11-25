معتمد وشهادته معادلة من الأعلى للجامعات، معلومات عن معهد رمضان صبحي

18 حجم الخط

أثارت أزمة محاكمة اللاعب رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، ضجة كبيرة وبدأ الناس يطرحون تساؤلات عديدة حول المعهد الذي ينتمي إليه اللاعب وارتكبت من خلاله واقعة التزوير التي تجري بشأنها محاكمة اللاعب الآن.

واقعة تزوير امتحانات رمضان صبحي

بدأت الواقعة في شهر مايو الماضي، وبالتحديد في امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025، عندما دخل شاب إلى اللجنة الامتحانية بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بأبو النمرس، منتحلا شخصية اللاعب رمضان صبحي، الطالب بالفرقة الثالثة بالمعهد، لأداء الامتحان بدلا منه.

وتمكن أحد المشرفين على الامتحان من تدارك الأمر ومعرفة هوية الشاب، عندما اطلع على تحقيق الشخصية الخاص به، الذي اعترف بأنه انتحل اسم اللاعب لأداء الامتحان بدلا عنه، كما اعترف بتلقيه أموال من اللاعب لهذا الامر، لتتحول الواقعة إلى جناية تزوير.

معلومات عن معهد رمضان صبحي

وفقا لأحدث القوائم الصادرة عن وزارة التعليم العالي بشان المؤسسات المعتمدة للتعليم العالي في جمهورية مصر العربية، فإن معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق يأتي ضمن القوائم المعتمدة للوزارة في المعاهد الخاصة العليا بقطاع السياحة والفنادق.

معتمد وشهادته معادلة من المجلس الأعلى للجامعات

كما أن جميع الشهادات العلمية التي يمنحها المعهد معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (364) بتاريخ 2022/11/2 بمعادلة درجة البكالوريوس في الدراسات السياحية في تخصص إدارة الأعمال السياحية - إدارة الضيافة في تخصص إدارة الفنادق وذلك للطلاب الذين درسوا طبقا للائحة الموحدة الجديدة اعتبارا من العام 2018/2017 بدرجة البكالوريوس في السياحة والفنادق التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1072 ولائحته التنفيذية في التخصصات المناظرة.

بدأ العمل بهذا القرار حتى نهاية 2026/2025 وصدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (67) بتاريخ 2023/3/13 بتجديد معادلة درجة البكالوريوس من قسم الارشاد الار السياحي التي يمنحها المعهد بدرجة البكالوريوس في السياحة والفنادق التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1072 ولائحته التنفيذية في التخصصات المناظرة. يعمل بهذا القرار حتى نهاية 2026/2025

وجاءت اهم المعلومات عن المعهد كالتالي:

يقع معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق على طريق سقارة السياحي الكيلو 9 - بجوار نقطة مرور شبرا منت - الجيزة.

رقم طابع التنسيق الخاص بالمعهد (8/377)

تأسس عام 2000 بموجب القرار الوزاري رقم 736.

يمنح درجة البكالوريوس في مجالات السياحة والفنادق والإرشاد السياحي.

مدة الدراسة في المعهد أربع سنوات جامعية دراسية بنظام الساعات المعتمدة يحصل بعدها الطالب على

درجة البكالوريوس في إحدى تخصصات المعهد.

درجة البكالوريوس في إحدى تخصصات المعهد. تبدأ التخصصات الفرعية بالمعهد اعتبارا من الفرقة الرابعة

تُدرس المناهج داخل المعهد باللغة العربية، مع تدريس بعض المواد باللغة الإنجليزية.

اقسام وشعب معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق

يضم المعهد مجموعة من الشعب والأقسام العلمية وجاءت كالتالي:

قسم الإرشاد السياحي: يُعد الطلاب للعمل كمرشدين سياحيين، مع التركيز على تطوير مهارات التواصل والمعرفة الثقافية. قسم إدارة الفنادق: يُركز على تدريب الطلاب على فنون الإدارة الفندقية، بما في ذلك خدمة العملاء، وإدارة العمليات الفندقية، والتسويق.

قسم السياحة: يُقدم برامج دراسات سياحية شاملة، تشمل التخطيط والتنظيم السياحي، وإدارة الوجهات السياحية.

مصروفات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق

تبلغ المصروفات الدراسية بالمعهد 14725 جنيه مصري.

يُقدم المعهد تسهيلات في سداد المصروفات الدراسية، بما في ذلك إمكانية التقسيط، ويوفر منحًا دراسية للطلاب وتخفيضات للظروف الاجتماعية.

الشهادات التي يقبلها معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق

يكون ترشيح الطلاب النظاميين بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول للجامعات المصرية ما لم يصدر قرار وزير التعليم العالي بغير ذلك.

ويشترط لقيد الطلاب بالمعهد بجميع شعبه الحصول على المؤهلات الآتية ووفقًا للقواعد والشروط التي يحددها وزير التعليم العالي:

الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية

دبلوم المعاهد الفنية التجارية.

دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية.

الثانوية الزراعية 3-5 سنوات.

الثانوية التجارية سنوات. 3-5

الثانوية الفندقية 3 سنوات.

دبلوم المدارس الفندقية والثانوية للسياحة والفنادق 5 سنوات للقبول بالفرقة الثانية بالشعب حسب تخصص الدبلوم.

دبلوم المعاهد الفنية الفندقية للقبول بالفرقة الثانية بالشعب حسب تخصص الدبلوم.

دبلوم مدارس إيجوث للقبول بالفرقة الثانية بالشعب حسب تخصص الدبلوم

دبلوم الفندقة البحرية 5 سنوات للقبول بالفرقة الثانية بالشعب حسب تخصص الدبلوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.