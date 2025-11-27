كلية التجارة بجامعة عين شمس تحصل على الاعتماد البرامجي من (NAQAAE)

18 حجم الخط

حصلت كلية التجارة بجامعة عين شمس على اعتماد أربعة من برامجها المتميزة، وهي: برنامج إدارة الأعمال للدراسة باللغة الإنجليزية، برنامج إدارة الأعمال للدراسة باللغة الفرنسية، برنامج المحاسبة للدراسة باللغة الإنجليزية، وبرنامج المحاسبة للدراسة باللغة الفرنسية.

جاء هذا الاعتماد بناءً على تقرير زيارة مراجعة الاعتماد المشروط الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2025، مما يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل التميز الأكاديمي للكلية.

ويُمثل حصول الكلية على الاعتماد البرامجي اعترافًا رسميًّا بأن برامجها التعليمية تُلبي أعلى معايير الجودة الأكاديمية، حيث يعزز هذا الاعتماد من مكانتها التنافسية محليًا وإقليميًا من خلال رفع تصنيفها الأكاديمي، وضمان جودة المخرجات التعليمية، وتحسين البيئة التعليمية، وتعزيز ثقة المجتمع والمؤسسات الأكاديمية والصناعية في خريجيها.

ويأتي هذا تتويجًا لمسيرة التميز الأكاديمي التي تتبناها الكلية، وإدراكًا لأهمية مواكبة المعايير الدولية في مجال التعليم الجامعي، مما ينعكس إيجابًا على تأهيل الخريجين وزيادة فرصهم التنافسية في سوق العمل.

من جانبه أعرب الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا أن "هذا الإنجاز هو تتويج لجهود تراكمية وسنوات من العمل الدؤوب، وهو يرجع في الأساس إلى الجهود المخلصة للعمداء السابقين للكلية الذين وضعوا أسس التطوير والجودة، وإلى جميع من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وخاصة وكلاء الكلية الحاليين والسابقين، ورؤساء مجالس الأقسام العلمية الحاليين والسابقين، ومديرة وحدة ضمان الجودة والمدراء السابقين منذ إنشائها، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة شركاء الرسالة التعليمية، وجميع العاملين بالكلية الذين هم وقود العملية التعليمية.

