الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كلية التجارة بجامعة عين شمس تحصل على الاعتماد البرامجي من (NAQAAE)

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
18 حجم الخط
ads

 حصلت كلية التجارة بجامعة عين شمس على اعتماد أربعة من برامجها المتميزة، وهي: برنامج إدارة الأعمال للدراسة باللغة الإنجليزية، برنامج إدارة الأعمال للدراسة باللغة الفرنسية، برنامج المحاسبة للدراسة باللغة الإنجليزية، وبرنامج المحاسبة للدراسة باللغة الفرنسية.

جاء هذا الاعتماد بناءً على تقرير زيارة مراجعة الاعتماد المشروط الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2025، مما يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل التميز الأكاديمي للكلية.

ويُمثل حصول الكلية على الاعتماد البرامجي اعترافًا رسميًّا بأن برامجها التعليمية تُلبي أعلى معايير الجودة الأكاديمية، حيث يعزز هذا الاعتماد من مكانتها التنافسية محليًا وإقليميًا من خلال رفع تصنيفها الأكاديمي، وضمان جودة المخرجات التعليمية، وتحسين البيئة التعليمية، وتعزيز ثقة المجتمع والمؤسسات الأكاديمية والصناعية في خريجيها.

ويأتي هذا تتويجًا لمسيرة التميز الأكاديمي التي تتبناها الكلية، وإدراكًا لأهمية مواكبة المعايير الدولية في مجال التعليم الجامعي، مما ينعكس إيجابًا على تأهيل الخريجين وزيادة فرصهم التنافسية في سوق العمل.

من جانبه أعرب الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا أن "هذا الإنجاز هو تتويج لجهود تراكمية وسنوات من العمل الدؤوب، وهو يرجع في الأساس إلى الجهود المخلصة للعمداء السابقين للكلية الذين وضعوا أسس التطوير والجودة، وإلى جميع من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وخاصة وكلاء الكلية الحاليين والسابقين، ورؤساء مجالس الأقسام العلمية الحاليين والسابقين، ومديرة وحدة ضمان الجودة والمدراء السابقين منذ إنشائها، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة شركاء الرسالة التعليمية، وجميع العاملين بالكلية الذين هم وقود العملية التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلية التجارة بجامعة عين شمس الإعتماد البرامجي التعليم الجامعي الهيئة القومية لضمان الجودة الجودة والاعتماد برنامج المحاسبة جامعة عين شمس ضمان الجودة والاعتماد كلية التجارة

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

جامعة عين شمس تناقش مستجدات المرصد المجتمعي وتطوير خدمات المراكز الخاصة

مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها المباشرة بين الإسكندرية وبني غازي

مصر للطيران الناقل الرسمي لأوركسترا النور والأمل إلى أثينا

جامعة عين شمس تشارك في اجتماعات معاهد كونفوشيوس وتعزز تعاونها مع الجامعات الصينية

انطلاق البرنامج التدريبي لإعداد كوادر الابتكار بالجامعات لتعزيز التنافسية الأكاديمية

عاشور: التعليم الأخضر ضروري لإعداد مجتمع قادر على مواجهة التحديات المناخية

صيدلة عين شمس تنفذ تجربة إخلاء طارئة في خمس دقائق بنجاح

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

أكاديمية البحث العلمي تعلن مسابقة "الرياضيات في كل مكان – الموسم الخامس"

باستثناء السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال والجوافة وانخفاض الفراولة

فرانكفورت يسقط في ملعبه أمام أتالانتا 0/3 بدوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات اليوم في كأسي مصر والعالم للناشئين والدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

كلية التجارة بجامعة عين شمس تحصل على الاعتماد البرامجي من (NAQAAE)

تفاؤل وكلمات مثيرة عن الطموح، آخر فيديو للإعلامية هبة الزياد قبل رحيلها المفاجئ

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية