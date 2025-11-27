برشلونة يعلن غياب لاعب وسطه لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

18 حجم الخط

أعلن نادي برشلونة، اليوم الخميس، أن لاعب الوسط فيرمين لوبيز يعاني من إصابة طفيفة في عضلة باطن الساق اليمنى، تعرض لها خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

إصابة لاعب برشلونة

وأوضح النادي في بيانه أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت حاجته إلى فترة تعافٍ تُقدّر بنحو أسبوعين قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، ما يعني غيابه عن مباراتي الفريق المقبلتين في الدوري وربما عن الجولة القادمة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وتُعد إصابة لوبيز فيرمين ضربة جديدة لبرشلونة في ظل ضغط المباريات وتعدد الإصابات داخل الفريق، خاصة أن اللاعب بات أحد العناصر المهمة في خط الوسط خلال الفترة الأخيرة بفضل مستوياته المتصاعدة.

وسقط برشلونة الثلاثاء أمام تشيلسي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/ 2026.

ولم تكن تلك الهزيمة هي الوحيدة للفريق الكتالوني الموسم الجاري، حيث سبق له الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين لهدف في المرحلة الأولى أيضا من دوري أبطال أوروبا.

وعلى مستوى الدوري الإسباني خسر برشلونة أيضا أمام منافسه التقليدي ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، في الجولة العاشرة من لا ليجا.

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في دوري أبطال أوروبا

ويواجه برشلونة نظيره آينتراخت فرانكفورت في الجولة القادمة يوم 9 ديسمبر المقبل في ملعب كامب نو، ثم سبارتا براج يوم 21 يناير 2026.

ويختتم برشلونة مبارياته في مرحلة الدوري عندما يلاقي كوبنهاجن الدنماركي في ملعب كامب نو يوم 28 يناير 2026.

