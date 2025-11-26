بنبرة تشاؤم، فليك يعلق على خسارة برشلونة القاسية أمام تشيلسي

18 حجم الخط

علق هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني على هزيمة فريقه أمام تشيلسي بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ستامفورد بريدج “معقل البلوز” مساء الثلاثاء 25 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.

اللعب بعشرة لاعبين حسم النتيجة لصالح البلوز

وأعرب فليك عن استيائه من الخسارة أمام تشيلسي، مؤكدًا أن اللعب بعشرة لاعبين لوقت طويل أمام تشيلسي، كان عاملًا حاسمًا في نتيجة اللقاء.

برشلونة يتراجع للمركز الخامس عشر

وتراجع برشلونة بهذه الخسارة إلى المركز الخامس عشر، مما يصعّب موقفه قبل 3 جولات من نهاية مرحلة الدوري بشأن التأهل ضمن الثمانية الأوائل.

مباراة برشلونة ضد تشيلسي، فيتو

فليك يعلق على الخسارة من تشيلسي

وقال فليك في تصريحات بعد المباراة: “أتيحت لنا فرصة تسجيل الهدف الأول، لكننا أهدرناها، لكن في النهاية اللعب بلاعب أقل ضد تشيلسي ليس بالأمر السهل”.

وأضاف هانز فليك: “رأيت بعض الإيجابيات، لكننا فقدنا الكرة كثيرًا وأهدرنا تمريرات سهلة، علينا تحليل الوضع وتصحيح الأخطاء والمضي قدمًا”.

وشدد: “الأمر لا يعتمد على الدفاع بخط أمامي، لكن الصعوبة تكمن في خسارتنا الكثير من الكرات السهلة. هم لم يضغطوا علينا بقدر ما ارتكبنا أخطاء بشكل ساذج”.

فرص برشلونة في التأهل بدوري أبطال أوروبا

وتابع فليك: “سأبقى إيجابيًا، دافعنا بـ9 لاعبين أمام فريق قوي مثل تشيلسي على ملعبه، ولكننا في النهاية سننظر إلى الإيجابيات، ونحاول التعامل بأفضل طريقة ممكنة مع الفترة المقبلة”.

واختتم فليك: “كل شيء ممكن، يمكن أن نتأهل ضمن الثمانية الأوائل، ولكن الأمر أصبح أكثر تعقيدًا الآن، ومع ذلك سنحاول ونقاتل في المباريات المقبلة”.

