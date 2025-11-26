الفيفا يلزم الأندية الأوروبية بالسماح للاعبين بالرحيل لأمم إفريقيا في هذا الموعد

18 حجم الخط

ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الاتحادات الكروية في أوروبا بإخطار أنديتها بضرورة السماح للاعبين الأفارقة للالتحاق بمنتخبات بلدانهم، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها 21 ديسمبر المقبل.

فيفا يلزم الأندية الأوروبية

وجاءت توجيهات فيفا للتأكيد على احترام لوائح فترة إطلاق اللاعبين المعتمدة دوليًا، ما يفرض على الأندية السماح للاعبيها بالانضمام إلى منتخباتهم خلال المدة المحددة قبل انطلاق البطولة وهو يوم 8 ديسمبر.

ومن المنتظر أن تشرع الاتحادات الإفريقية في استقبال لاعبيها خلال الأيام القليلة المقبلة، مع دخول مرحلة التحضيرات النهائية للحدث القاري الأكبر في القارة السمراء.

