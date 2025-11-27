الخميس 27 نوفمبر 2025
رياضة

الكاف يعلن القائمة الكاملة لحكام كأس الأمم الأفريقية 2026

الكاف
الكاف
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، اليوم الخميس، قائمة حكام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تقام خلال ديسمبر المقبل، في المغرب.

 

حكام أمم أفريقيا 2025

وجاءت قائمة حكّام الأمم الأفريقية كالتالي:

مصطفى غربال – الجزائر

يوسف قاموح– الجزائر

لويس هونجنانداندي جيندو – بنين

باسيفيك مدابيهاوينيمانا – بوروندي

أبوب عبدول نيفيري – الكاميرون

الحاج العلي محمد – تشاد

جيسي أوفيد ن. موتوو – الكونغو

كليمان فرانكلين كبان – كوت ديفوار

ندالا نجامبو جان جاك – الكونغو الديمقراطية

محمد معروف – مصر

أمين عمر – مصر

بيير جيسلان أتشو – الغابون

باتريس تانجي ميبيامي – الغابون

دانيال ني آيي لاريا – غانا

بيتر واويرو كاماكو – كينيا

بوبو تراوري – مالي

عبد العزيز بو – موريتانيا

بيدا دحان – موريتانيا

هيرلال أحمد امتياز – موريشيوس

جلال الجيد – المغرب

مصطفى كاش – المغرب

صامويل أوويكوندا – رواندا

عيسى ساي – السنغال

عمر عبدالقادر أرتان – الصومال

أبونجيل توم – جنوب أفريقيا

محمود علي محمود إسماعيل – السودان

مهراز ملقي – تونس

شمير نابادا – أوغندا

وتُعد هذه المجموعة من أبرز حكام القارة، إذ تضم أسماءً لها خبرات واسعة في بطولات الكاف ومشاركات على الساحة الدولية. ومن المتوقع أن تلعب التحكيمات دورًا محوريًا في نجاح الأمم الأفريقية المغرب، التي يُنتظر أن تكون من أكثر نسخ البطولة تنافسية.

