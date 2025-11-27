الإمارات تتراجع وتعلن رسميا سحب ملف تنظيم أمم آسيا 2031

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم سحب ملف ترشحه رسميًّا لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2031 بعدما سبق وتقدم بالطلب رسميًّا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الإمارات تتراجع وتسحب ملف التنظيم

ولم يوضح اتحاد الكرة خلال البيان الذي نشره اليوم الخميس الأسباب التي دعته إلى سحب الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا.



يذكر أن آخر نسخة استضافتها دولة الإمارات من بطولة كأس آسيا كانت نسخة 2019 والتي توّج بها المنتخب القطري.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس آسيا 2027 خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير من العام ذاته.

