الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة توتنهام بدوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
18 حجم الخط

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي القائمة الرسمية التي تسافر إلى لندن لمواجهة توتنهام هوتسبير، في لقاء مرتقب بدوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء.

قائمة باريس سان جيرمان 

وجاءت قائمة الفريق الباريسي بقيادة المدرب على النحو التالي:

حراسة المرمى:

سافونوف

شوفالييه

ماييل

المدافعون:

بيرالدو

ماركينيوس

زابارني

ثيو هيرنانديز

نونو مينديز

باتشو


خط الوسط:

فابيان

فيتينيا

لي كانج-إن

زائير-إيمري

جواو نيفيش

ندجانتو


الهجوم:

خفيتشا كفاراتسخيليا

جونزالو راموس

عثمان ديمبيلي

باركولا

مايوولو

ويطمح باريس سان جيرمان إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، في مواجهة قوية أمام توتنهام الساعي إلى تثبيت موقعه في المنافسة الأوروبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا توتنهام هوتسبير خفيتشا كفاراتسخيليا جونزالو راموس دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

مدرب مانشستر يونايتد يحاول تأجيل رحيل لاعبيه إلى أمم إفريقيا في المغرب

مدافع تشيلسي يكشف كيف نجح في إيقاف خطورة لامين يامال

ليفربول يتسلح بسجل قوي في الأنفيلد قبل مواجهة آيندهوفن بدوري أبطال أوروبا

بنفيكا يحقق أول فوز في دوري أبطال أوروبا على حساب أياكس

الأكثر قراءة

الحصر العددي للدائرة الرابعة طلخا ونبروه في انتخابات نواب 2025 بالدقهلية

انتخابات النواب 2025، ننشر الحصر العددي النهائي للأصوات بدائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر

المركزي الأوروبي يحذر البنوك المعتمدة على الدولار بتعزيز احتياطياتها من السيولة

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة الزقازيق والقنايات في انتخابات النواب 2025 بالشرقية

السجن 5 سنوات للمتهم بهتك عرض الطفل ياسين بالإسكندرية

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

المزيد
الجريدة الرسمية