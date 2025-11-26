قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة توتنهام بدوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي القائمة الرسمية التي تسافر إلى لندن لمواجهة توتنهام هوتسبير، في لقاء مرتقب بدوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء.

قائمة باريس سان جيرمان

وجاءت قائمة الفريق الباريسي بقيادة المدرب على النحو التالي:

حراسة المرمى:

سافونوف

شوفالييه

ماييل

المدافعون:

بيرالدو

ماركينيوس

زابارني

ثيو هيرنانديز

نونو مينديز

باتشو



خط الوسط:

فابيان

فيتينيا

لي كانج-إن

زائير-إيمري

جواو نيفيش

ندجانتو



الهجوم:

خفيتشا كفاراتسخيليا

جونزالو راموس

عثمان ديمبيلي

باركولا

مايوولو

ويطمح باريس سان جيرمان إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، في مواجهة قوية أمام توتنهام الساعي إلى تثبيت موقعه في المنافسة الأوروبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.