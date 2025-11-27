الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أسطورة ليفربول يهاجم اللاعبين الكبار بقيادة صلاح وفان دايك: "محتاجين يساعدوا نفسهم"

ليفربول
ليفربول
18 حجم الخط

أثار أسطورة ليفربول جيمي كاراجر، الكثير من الجدل بعدما تحدث بصراحة عن أسباب تراجع نتائج الريدز في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بعض نجوم الفريق الكبار لم يعودوا قادرين على تقديم نفس المستوى الذي اعتاد عليه الجمهور لسنوات طويلة.

كاراجر يهاجم لاعبي ليفربول الكبار

وقال كاراجر في تصريحاته: "لا أحب انتقاد محمد صلاح وفيرجيل فان دايك في الملعب، لأنهما أسطوريان تمامًا، وما قدماه للنادي لا يُنسى. لكن الساقين ذهبتا، خاصة مع صلاح.. أما فان دايك، فلم يعد قادرًا على مساعدة الآخرين، بل يحتاج لأن يساعد نفسه أولًا بالعودة إلى مركزه الطبيعي في الدفاع."

 

ويعاني ليفربول من تراجع ملحوظ في النتائج خلال الأسابيع الأخيرة، وسط انتقادات لأداء الخط الهجومي والدفاعي، وتراجع تأثير بعض الأعمدة الأساسية التي صنعت إنجازات الفريق في الأعوام الماضية. ويطالب جمهور النادي بضرورة إجراء تغييرات فنية وتدعيمات في الميركاتو القادم لإنقاذ الموسم وإعادة الريدز إلى طريق المنافسة.

دوري أبطال أوروبا

تراجع ليفربول الإنجليزي للمركز الـ13، في ترتيب المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026، بعد السقوط برباعية أمام أيندهوفن الهولندي في الجولة الخامسة.

ويحتل ليفربول حاليًّا المركز الـ13 في الترتيب العام بـ9 نقاط فقط من الفوز في 3 مباريات والخسارة في مباراتين.

وبدأ ليفربول مسيرته بالفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في الجولة الأولى، ثم خسارة في الجولة الثانية أمام جالاتا سراي التركي بهدف نظيف.

وعاد ليفربول لذاكرة الانتصارات بالفوز على فرانكفورت في الجولة الرابعة بنتيجة (5-1)، وفوز جديد في الجولة الـ4 أمام ريال مدريد بهدف نظيف، قبل السقوط برباعية أمام أيندهوفن الهولندي في الجولة الـ5.

وسجل ليفربول 10 أهداف في 5 مباريات وتلقت شباكه 8 أهداف، محققا 9 نقاط يحتل بهم المركز الـ13.

أسطورة ليفربول فيرجيل فان دايك مساعدة الاخرين محمد صلاح ليفربول لاعبي ليفربول

