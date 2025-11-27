المنصورة الأهلية تحصد موقعًا متقدمًا بتصنيف Times Higher Education للجامعات العربية

18 حجم الخط

حققت جامعة المنصورة الأهلية إنجازًا أكاديميًا جديدًا يؤكد ريادتها وتميزها على مستوى الجامعات العربية، وذلك بعد أن جاءت ضمن الفئة 151–175 في تصنيف Times Higher Education Arab University Rankings 2025 أحد أهم التصنيفات الدولية التي تقيس أداء الجامعات استنادًا إلى معايير دقيقة تشمل جودة التعليم والبحث العلمي والابتكار والتأثير المجتمعي.

تصنيف Times Higher Education للجامعات العربية 2025

جاء هذا التقدّم تحت رعاية ودعم الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، الذي يضع ملف تطوير التعليم والبحث العلمي والتصنيف الدولي ضمن أولويات الجامعة من خلال توفير بيئة أكاديمية محفزة، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم الخطط الاستراتيجية الرامية إلى رفع كفاءة مخرجات العملية التعليمية.

تطوير البنية التحتية الأكاديمية

يعكس هذا التصنيف المكانة المتنامية للجامعة وقدرتها على المنافسة الإقليمية، بفضل ما تقدمه من برامج تعليمية حديثة، ودعم مستمر للبحث العلمي، وتطوير للبنية التحتية الأكاديمية، فضلًا عن الشراكات الدولية والتوسع في مجالات التعليم والتدريب.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد الشيخ، مدير مكتب العلاقات الدولية والتصنيف، أن هذا الإنجاز يُجسّد التزام جامعة المنصورة الأهلية بمعايير التميز وجودة الأداء في مختلف محاور التصنيف الدولي، وأضاف أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على تعزيز مكانتها عربيًا ودوليًا من خلال دعم منظومة البحث العلمي، وتطوير الشراكات الدولية، وتبنّي سياسات أكاديمية تواكب التطورات العالمية في التعليم العالي، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جهودًا أكبر لدفع الجامعة نحو مراكز أكثر تقدمًا في التصنيفات المُختلفة

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الجامعة وإدارتها وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب، ودليلًا على التزامها بمسار التطوير المُستمر للارتقاء بسمعة التعليم العالي في مصر، وتعزيز حضورها على الخريطة الأكاديمية العربية والدولية.

