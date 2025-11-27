رئيس جامعة المنصورة: اعتماد 3 برامج جديدة بكلية التربية وتجديد علوم الرياضة

18 حجم الخط

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تحقيقَ الجامعة إنجازًا جديدًا في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي، وذلك بعد صدور قرارات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بتجديد اعتماد كلية علوم الرياضة للمرة الثالثة على التوالي، واعتماد ثلاثة برامج نوعية بكلية التربية، عقب استيفاء جميع المعايير الأكاديمية والمؤسسية المطلوبة، في إنجاز يؤكد حرص الجامعة على استدامة نظم الجودة وتطوير أداء وحدات الاعتماد داخل الكليات.

تجديد اعتماد كلية علوم الرياضة واعتماد ثلاثة برامج جديدة بكلية التربية

وتشمل هذه البرامج: برنامج إعداد معلمي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية للتعليم العام في تخصص الكيمياء، وبرنامجَ إعداد معلمي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية للتعليم العام في تخصص الفيزياء، وبرنامجَ إعداد معلمي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية للتعليم الأساسي في الحلقة الأولى بتخصص العلوم، وهي برامج تستهدف الارتقاء بمستوى إعداد المعلم وفق أحدث المعايير الدولية، وتعزيز قدرته على المنافسة في سوق العملين المحلي والإقليمي. ليرتفع بذلك إجمالي البرامج المعتمدة بالكلية إلى خمسة برامج، بما يعزز قدراتها التعليمية وخططها في خدمة المجتمع وتنمية المهارات المهنية للدارسين.

وأكَّد الدكتور شريف خاطر أن تجديد اعتماد كلية علوم الرياضة وبرامج كلية التربية يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة الرامية إلى اعتماد جميع كلياتها وبرامجها الأكاديمية، بما يعكس التزام جامعة المنصورة بتطوير بيئة تعليمية تتوافق مع معايير الجودة العالمية، وتدعم تنافسية خريجيها في سوق العملين المحلي والدولي.

جاهزية منظومة الجودة بالجامعة

وأشار إلى أن نجاح الكليتين في اجتياز عمليات المراجعة الخارجية الشاملة يعكس جاهزية منظومة الجودة بالجامعة، واستمرارها في تطوير سياسات المتابعة والتقييم.

كما أكد أن جامعة المنصورة، التي تُعَدُّ أول جامعة حكومية مصرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تواصل خطواتها الثابتة نحو استكمال منظومة الاعتماد الشامل، بما يعزز مكانتها على الخريطة التعليمية إقليميًّا ودوليًّا، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ووجَّه رئيس الجامعة خالص التهنئة إلى الدكتور أحمد عبد العظيم، عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور علي عبد ربه، عميد كلية التربية، ومنسوبي الكليتين وجميع منسوبي الجامعة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس روح العمل الجماعي التي تتبناها الجامعة، حيث تكاملت جهود القيادة الجامعية مع فرق الجودة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، في نموذج يجسّد التزام الجامعة بتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي وفقًا لأعلى معايير الجودة.

وتأتي هذه الاعتمادات لِتُضَافَ إلى سلسلة النجاحات التي تحققها جامعة المنصورة في مسار تطبيق معايير الجودة وضمان استدامة التميز الأكاديمي، بما يدعم استمرار تقدم الجامعة على طريق الاعتماد الشامل، ويُرَسِّخُ مكانتها كإحدى أبرز مؤسسات التعليم العالي في مصر والمنطقة، مُحَقِّقَةً بذلك انسجامًا تامًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، واستمرار عمليات التطوير والتحديث داخل كليات الجامعة بما يضمن تحسين جودة المخرجات التعليمية ورضا المستفيدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.