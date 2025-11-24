اتفاق جديد بين خريجي الأزهر وأكاديمية البحث العلمي لإنتاج مسلسل نور وعالم الذكاء

18 حجم الخط

قال الدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لـ خريجي الأزهر: إن الاحتفال بإطلاق مسلسل «نور وصندوق الأسرار» يواكب مرور 18 عامًا على تأسيس المنظمة التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مؤكدًا أن تدشين هذا المسلسل يأتي بهدف توظيف الرسوم المتحركة كأداة فعّالة لترسيخ القيم الأصيلة ونشر المعارف العلمية بصورة جذابة.



وأوضح أن المنظمة تدرك أهمية تقويم سلوك الأطفال وغرس القيم لمواجهة السلوكيات السلبية، وهو الدور المحوري الذي تقوم به مجلة «نور».



كما نوَّه إلى أهمية الاتفاقية الجديدة لإنتاج مسلسل «نور وعالم الذكاء» بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وجامعة الأزهر التي تستهدف دعم الابتكار وتطوير اقتصاد المعرفة وتبسيط مفاهيم الذكاء الاصطناعي، بما يخدم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري.

احتفالية كبرى نظمتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا



جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ للعرض الخاص للمسلسل الكرتوني الجديد «نور وصندوق الأسرار»، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 18 عامًا على تأسيس المنظمة، وانطلاقًا من اهتمام الدولة بدعم المحتوى الإبداعي والتعليمي الموجَّه للأطفال والشباب، وتعزيز الهوية الوطنية من خلال أعمال فنية هادفة تُقدِّم المعرفة بطرق ابتكارية معاصرة.



ومن جانبه أكد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على أن استضافة الجامعة لهذه الاحتفالية تعكس التزام الأزهر الشريف بدوره التنويري والتربوي الذي يتجاوز قاعات الدراسة ليشمل استخدام أدوات القوة الناعمة والتكنولوجيا الحديثة للوصول إلى عقول النشء.

تعاون بين الجامعة والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر ووزارة التعليم العالي



وأوضح أن التعاون بين الجامعة والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر ووزارة التعليم العالي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي يُعد أنموذجًا للتكامل بين المؤسسات الوطنية، مشددًا على أن العلم والإيمان صنوان، وأن البحث العلمي يجب أن يستند إلى هوية وطنية راسخة وقيم أخلاقية نبيلة، وهو ما يجسده الأزهر الشريف.



وأشار إلى أن شخصية «نور» التي يرعاها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب تمثل محتوى تربويًّا ولبنة أساسية لتبسيط العلوم ونشر الفكر الوسطي، إعدادًا لجيل قادر على المنافسة عالميًّا.



وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن إطلاق مسلسل «نور وصندوق الأسرار» يمثل خطوة مهمة نحو تقديم محتوى معرفي مُلهِم يجمع بين الفكرة العميقة والرسالة التربوية وغرس روح الانتماء في نفوس الأطفال.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤمن بأن المعرفة تبدأ من الطفل



وأكدت أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤمن بأن المعرفة تبدأ من الطفل، وأن بناء عقل علمي حر لا يبدأ من قاعات البحث فقط؛ بل من قصة وقدوة وشخصية ملهمة مثل "نور" التي تمتلك القدرة على فتح خيال الأطفال وربطهم بعلماء وروّاد مصر عبر التاريخ.



وأشارت إلى أن المسلسل لا يُعد عملًا فنيًّا تقليديًّا؛ بل منصة تعليمية حديثة تُعرِّف الأجيال الجديدة برموز مصر العلمية والفكرية، ومن بينهم: الدكتور جمال حمدان، والدكتور فاروق الباز، والدكتور مجدي يعقوب، والدكتور علي مصطفى مشرفة، وغيرهم من الشخصيات التي صنعت لمصر مكانتها العلمية.



وأضافت قائلة: "نحن اليوم لا نطلق مسلسلًا فقط؛ بل نُطلق جسرًا يربط الطفل بالعلم، ويزرع داخله سؤالًا وفكرة وحلمًا يصنع بها مستقبله".



كما وجّهت الشكر للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر على هذا المشروع الرائد، وعلى تبنيها رؤية تؤكد أن تعزيز الهوية الوطنية يمكن أن يتحقق من خلال الإبداع.



كما استعرضت المنظمة خلال الحفل جهود مجلة «نور»، المجلة القصصية الصادرة عن الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر التي تستهدف الأطفال لنشر الفكر الوسطي والقيم الإنسانية. وقد قدمت المجلة على مدار السنوات الماضية عددًا من الأعمال الناجحة، مثل: «نور وبوابة التاريخ» و«نور والكتاب العجيب»، بما يسهم في بناء وعي الأجيال الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.