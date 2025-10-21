بروتوكول تعاون بين جامعتي المنصورة والمنصورة الأهلية لتطوير التعليم الصيدلي

شهد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعتي المنصورة والمنصورة الأهلية، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كليتَي الصيدلة بالجامعتين، بهدف تعزيز التكامل الأكاديمي والبحثي، وتوحيد الجهود في تطوير برامج التعليم الصيدلي بما يتواكب مع المعايير العالمية.

يستهدف البروتوكول استغلال حق استخدام الرخصة الممنوحة من كلية الصيدلة بجامعة مانشستر لكلية الصيدلة بجامعة المنصورة لتشغيل برنامج "الصيدلة المنصورة–مانشستر" بكلية الصيدلة بجامعة المنصورة الأهلية، وذلك تحت الإشراف الأكاديمي الكامل لكلية الصيدلة بجامعة المنصورة، وفقًا للائحة البرنامج المعتمدة، وذلك بعد موافقة وزير التعليم العالي ولجنة القطاع على تنفيذ البرنامج في جامعة المنصورة الأهلية، وبما يضمن نقل الخبرات الأكاديمية وتطبيق معايير الجودة العالمية في العملية التعليمية.

أول برنامج من نوعه بالجامعات الأهلية المصرية

ويأتي توقيع هذا البروتوكول تمهيدًا للبدء الرسمي في تشغيل برنامج البكالوريوس الدولي في الصيدلة الإكلينيكية (Pharm D المنصورة الأهلية – مانشستر) بكلية الصيدلة بجامعة المنصورة الأهلية، اعتبارًا من العام الجامعي 2025 / 2026م، وذلك بعد صدور القرار الوزاري باعتماد البرنامج، ليُعَدّ أول برنامج من نوعه بالجامعات الأهلية المصرية في تخصص الصيدلة الإكلينيكية بالتعاون مع جامعة مانشستر البريطانية، إحدى الجامعات العالمية المرموقة.

وقّع البروتوكول كلٌّ من الدكتورة منال عيد، عميد كلية الصيدلة بجامعة المنصورة، والدكتور أحمد رمضان الشيخ، عميد كلية الصيدلة بجامعة المنصورة الأهلية، بحضور الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، ووكلاء كلية الصيدلة: الدكتور خالد بشير وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هانى قناوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور جينى جيهان نصر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة نهى منصور مدير برنامج فارم دى المنصورة - مانشستر.

وخلال فعاليات التوقيع، أكّد الدكتور شريف خاطر أن توقيع البروتوكول يجسّد توجهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز تكامل منظومة التعليم العالي في مصر، من خلال بناء جسور التعاون بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، بما يضمن تبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات العلمية والبشرية.

وأشار إلى أن جامعة المنصورة تمتلك رصيدًا علميًّا وبحثيًّا متقدمًا جعلها في صدارة الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وأنها تعمل على نقل هذه الخبرات إلى الجامعة الأهلية، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في تطوير التعليم الجامعي وربطه بمستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضاف أن البروتوكول يُعَدّ خطوة تنفيذية مهمة ضمن خطة الجامعة لتوسيع نطاق الشراكات التعليمية الدولية، خاصة في البرامج الطبية والصيدلانية، التي تمثّل أحد ركائز الاقتصاد المعرفي الحديث.

وأكّد الدكتور شريف خاطر أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار رؤية جامعة المنصورة لتوسيع آفاق الشراكة بين جامعة المنصورة ونظيرتها الأهلية، بما يحقّق الاستفادة من الخبرات المتراكمة في البرامج الأكاديمية المتميزة، ويسهم في بناء منظومة تعليمية موحَّدة تقوم على الجودة والتكامل وتبادل الخبرات.

تطوير التعليم الجامعي وربطه بمتطلبات سوق العمل

وأشار إلى أن هذا التعاون يمثّل خطوة استراتيجية نحو توحيد الرؤى الأكاديمية بين الجامعتين دعمًا لأهداف الدولة في تطوير التعليم الجامعي وربطه بمتطلبات سوق العمل، وتعزيز تنافسية خريجي الجامعتين محليًّا ودوليًّا.

فرص تعليمية متميزة للطلاب وفق معايير الجودة الدولية

من جانبه، صرّح الدكتور محمد عطية البيومي أن هذا التعاون يعكس نموذجًا مؤسسيًّا ناجحًا للتكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية، ويتيح فرصًا تعليمية متميزة للطلاب وفق معايير الجودة الدولية، مؤكّدًا أن البرنامج سيسهم في إعداد خريجين يمتلكون مهارات مهنية وأكاديمية عالية المستوى، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المصري والعالمي.

فرص أوسع للتطوير الأكاديمي المشترك

ومن جانبها، أعربت الدكتورة منال عيد عن تقديرها للدعم الذي تقدّمه إدارة الجامعة في تعزيز أوجه التعاون العلمي بين الكليتين، مؤكّدة أن البروتوكول يتيح فرصًا أوسع للتطوير الأكاديمي المشترك، من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والخبرات التعليمية وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة.

آفاق جديدة أمام الطلاب للاستفادة من البرامج الدولية المتميزة

كما أوضح الدكتور أحمد رمضان الشيخ أن التعاون بين الكليتين يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب للاستفادة من البرامج الدولية المتميزة والتجارب التطبيقية الحديثة في مجالات الصيدلة الإكلينيكية والبحث العلمي، مؤكّدًا التزام جامعة المنصورة الأهلية بتطبيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية على غرار جامعة المنصورة.

