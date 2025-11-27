صحة مطروح: 27 عملية جراحية ناجحة بمستشفى النجيلة المركزي

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الصحة بمطروح، عن تحقيق نتائج طبية متميزة داخل مستشفى النجيلة المركزي، بعد نجاح الفريق الطبي في تنفيذ 27 تدخلًا جراحيًا في تخصصات الأنف والأذن والجراحة العامة وجراحة العظام.

مستشفى النجيلة المركزي

محافظ مطروح يوجه بتوفير الخدمات الطبية للأهالي

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة توفير خدمات صحية متقدمة لأهالي المنطقة الغربية، ومتابعته المستمرة لسير العمل داخل المنشآت الطبية.

27 عملية جراحية ناجحة بمستشفى النجيلة المركزي

وقال الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن التدخلات الجراحية التي تمت شملت: 3 عمليات عظام، و15 عملية أنف وأذن، و9 عمليات جراحة عامة، وجميعها أُجريت بنجاح وفق أحدث البروتوكولات الطبية المعتمدة لضمان أفضل رعاية للمرضى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه شارك في إجراء العمليات فريق طبي يضم: د. أشرف الفقي – استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام، ود. حسام عبد الهادي – أخصائي الأنف والأذن، ود. رامي عطية – أخصائي العظام، ود. هاني مهاب – استشاري التخدير، وذلك بمساندة طاقم تمريض العمليات والقسم الداخلي، إضافة إلى فنيي المعمل والأشعة.

صحة مطروح: دعم مستمر لمستشفيات المحافظة

وأكدت مديرية الصحة حرصها على دعم المستشفيات بمختلف تجهيزاتها لتمكينها من إجراء التدخلات الجراحية بجودة عالية، بما يضمن تقديم خدمة طبية متطورة وآمنة لأهالي مطروح.

ووجّه الدكتور أحمد رفعت الشكر للدكتور محمد طالب، مدير مستشفى النجيلة المركزي، ولجميع أعضاء الفريق الطبي والتمريض والخدمات الفنية والمعاونة، مشيدًا بروح التعاون والتناغم التي أثمرت عن تحقيق هذه النجاحات، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المرضى.

