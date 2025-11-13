هلت الشتوية، أمطار غزيرة على مرسى مطروح

18 حجم الخط

شهدت مدينة مرسى مطروح سقوط أمطار غزيرة، اليوم الخميس، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ورصدت "فيتو" سقوط الأمطار الغزيرة على عدد من أرجاء مدينة مرسى مطروح وذلك تزامنا مع تحذيرات الأرصاد الجوية المصرية بتقلب المناخ.

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تكثيف جهود مدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى إزالة تراكمات مياه الأمطار ببعض المناطق، موجها بسرعة سحب مياه الأمطار خاصة على داخل المدن خاصة شوارع مدن مدينة مرسى مطروح وعلى الطريق الدولى الساحلى لتيسير حركة السير والمواصلات مع التواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومتابعة الرد على أى بلاغات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.