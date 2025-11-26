السيطرة على حريق داخل المدرسة الثانوية الصناعية بمطروح

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية منذ قليل السيطرة حريق داخل مدرسة مطروح الثانوية الصناعية بالكيلو 2، اليوم الأربعاء، بدون أي إصابات.

وقال مصدر أمني متواجد بالحريق: إنه يرجح أن سبب الحريق أتوبيس اشتعل به النيران داخل حوش المدرسة.

وتنشر "فيتو" لمتابعيها نصائح هامة في حال حدوث حريق في مبنى لسلامتهم.-

-إرشاد المتواجدين بالمبنى عن أقرب مخرج للطوارئ بالنسبة لهم حتى يتم تجمعهم في المكان المخصص لذلك.

- الابتعاد عن دخان الحريق والاقتراب من الأرض لتجنب الحرارة والدخان المتصاعد.

- لا تستخدم المياه في إطفاء حرائق الكهرباء، وإذا كان الحريق لا يزال صغيرًا حاول مكافحته باستخدام أجهزة الإطفاء المتوفرة.

- التبليغ الفوري لمسئول السلامة بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمنشأة على الأرقام الخاصة أو الاتصال على الحماية المدنية.

- تشغيل أجهزة الإنذار والبدء فورًا في تنفيذ خطة الإخلاء مع مسئول السلامة والتأكد من خروج الجميع.

- إذا كنت داخل المبنى افتح النوافذ للتهوية من الدخان لعدم حدوث حالة اختناقات.

- عدم السماح لأحد بالعودة للمبنى بعد عملية الإخلاء لأي غرض من الأغراض إلا بعد أن تنتهي جميع أمور وخطوات السلامة والأمن فيه.

-إذا كنت في مكان متعدد الأدوار فيجب استخدام سلالم الطوارئ.

- إذا كنت خارج المبنى حاول كسر النوافذ من الجهة المعاكسة لاتجاه الريح وبحذر ودون أن تكون مقابل النافذة، لأن توهج الحريق قد يصيبك بأذى لا يقدر الله.

