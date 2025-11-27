الخميس 27 نوفمبر 2025
محافظات

اكتئاب ينتهي بفاجعة، وفاة موظف بالنيابة بعد سقوطه من مبنى محكمة ههيا

إسعاف الشرقية،فيتو
شهدت محافظة الشرقية صباح اليوم الخميس، حادثًا مأساويًا داخل محكمة ههيا، بعدما أقدم موظف يعمل بالنيابة العامة على إنهاء حياته قفزًا من الطابق الثالث بالمبنى، ما أسفر عن وفاته في الحال.

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل تاجر مخدرات في الشرقية

موظف بنيابة ههيا يلقى مصرعه بعد قفزة مأساوية من الطابق الثالث

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطارًا بقيام موظف بنيابة ههيا بإلقاء نفسه من الطابق الثالث علوي داخل مقر المحكمة، التي تضم مكاتب النيابة العامة.

التحريات تكشف مفاجأة بشأن الواقعة 

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وجهات التحقيق إلى موقع البلاغ، لفحص ملابسات الواقعة، حيث كشفت التحريات الأولية أن الموظف كان يعاني من حالة اكتئاب حاد واضطرابات نفسية خلال الفترة الأخيرة.

التحقيقات لا تزال جارية لكشف كافة التفاصيل والوقوف على أسباب الواقعة

وأوضحت المصادر أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف كافة التفاصيل والوقوف على أسباب الواقعة، فيما تم تحرير محضر بالحادث يحمل رقم 4336 إداري مركز ههيا لسنة 2025، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

صدمة على فيسبوك.. تفاعل واسع وحزن عارم عقب مصرع موظف بنيابة ههيا داخل المحكمة

وأثارت الواقعة موجة واسعة من الحزن على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة موقع «فيسبوك»، حيث نعاه عدد من أصدقائه وزملائه بالدعاء وعبارات الصدمة، مؤكدين أنه كان يتمتع بحسن الخلق والهدوء، ولم تظهر عليه أي مؤشرات تُنذر بمثل هذا القرار المفاجئ.

دور الطب الشرعي

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

