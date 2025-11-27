حسابات بلا أقنعة، خطوة "X" الجريئة لمواجهة الشائعات وحسم معركة الحرب الإلكترونية

18 حجم الخط

منذ أن أعلنت منصة إكس عن الميزة الجديدة الخاصة بعرض معلومات الحسابات، بدأ المستخدمون حول العالم يشعرون بتغير جذري في طريقة التعامل مع المحتوى الرقمي.

كانت المنصة سابقا مسرحا للحسابات المزيفة والروبوتات التي تنشر الشائعات وتوجه الرأي العام دون معرفة المستخدمين الحقيقية عن مصدر هذه الحسابات، أما الآن، فقد أضافت المنصة خاصية بعنوان "نبذة عن الحساب" تمنح المستخدم فرصة لمعرفة تاريخ انضمام الحساب والمكان الذي يدار منه وعدد مرات تغيير الاسم والتوثيق إن وجد.

رؤية واضحة

الميزة الجديدة تمنح المستخدمين رؤية أوضح لمن يتحدثون معهم على الإنترنت، وتحدد ما إذا كان الحساب حقيقيا أو تابعًا لشخص أو جهة خارجية تحاول التأثير على الرأي العام، وبحسب رئيس قسم المنتجات في المنصة نيكيتا بير، فإن البيانات التي تُعرض تعتمد على عنوان الآي بي ومعلومات تسجيل الدخول واستخدام الجهاز وإعدادات اللغة، تهدف لإعطاء فكرة عامة عن الدولة أو المنطقة التي يُدار منها الحساب دون تحديد الموقع بدقة.

وأحدث التحديث جدلًا واسعًا في وسائل الإعلام العالمية، فقد أظهرت صحف ألمانية أن حسابات بارزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديها متابعون من جنوب آسيا، وأن قناة فلاديمير بوتين نيوز أُنشئت من باكستان، وهذا يعكس مدى تأثير الميزة على السياسة الدولية.

أما على المستوى العربي، فقد كشف التحديث عن حسابات مزيفة تتظاهر بأنها مصرية وتهاجم السعودية لكنها تدار من دول أوروبية وشرق آسيوية وإسرائيل، وقد بين استشاري الذكاء الاصطناعي الدكتور محمد مغربي، أن العديد من هذه الحسابات تدار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتقن لهجات عربية مختلفة بهدف إحداث توترات بين الشعوب.

ميزة الشفافية.. بين الفائدة والخطر

تظهر الميزة الجديدة أيضا عدد مرات تغيير اسم الحساب وتاريخ تسجيله، مما يمنح المستخدم فكرة عن مدى استمرارية الحساب وشفافيته، ويؤكد خبراء التكنولوجيا أن هذه الخطوة تقلل الحملات المضللة وتزيد الثقة بين المستخدمين لكن في المقابل قد تكون الميزة خطيرة على بعض النشطاء والصحفيين في الدول غير الديمقراطية إذا أصبح بلدهم الأصلي مرئيًا أو إذا أشار الحساب إلى استخدام شبكة افتراضية خاصة.

كيف تصل إلى الميزة؟

للوصول إلى المعلومات الجديدة، يمكن للمستخدم الضغط على خيار تاريخ الانضمام في الملف الشخصي، أو من خلال قائمة ثلاث نقاط في نسخة الحاسوب وتعرض الميزة تاريخ الإنضمام والموقع الجغرافي وعدد مرات تغيير الاسم والتوثيق، لكنها حاليًا لا تسمح بعرض معلومات حساب مستخدم آخر، وتوضح الاختبارات أن الحسابات القديمة تُعرض تفاصيل أكثر بينما تعرض الملفات الحديثة معلومات أساسية فقط.

خطوات ماسك لتغيير المنصة

تأتي هذه الميزة ضمن سلسلة تحديثات أطلقها إيلون ماسك استجابة لمطالب المستخدمين الذين طالما طالبوا بإتاحة معلومات أوضح عن مصدر الحسابات، وخاصة بعد أن أثبتت الحسابات المزيفة تأثيرًا كبيرًا على النقاش السياسي والاجتماعي وتعتبر خطوة نحو زيادة الشفافية وتمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات أكثر وعيًا عند التفاعل مع الحسابات.

المستقبل الرقمي.. هل سيحقق الأمان المعلوماتي؟

يرى خبراء الذكاء الاصطناعي أن هذه الميزة ليست حلًا نهائيًا للمشكلات المرتبطة بالحسابات الوهمية، لكنها تمثل بداية مهمة لتقليص الحملات المضللة وتمكين المستخدمين من فهم أفضل لمن يتحدثون معهم، وتظل قدرة المستخدمين على التحقق من الحسابات ومتابعة مصدر المعلومات عاملًا حاسمًا في نجاح هذه الخطوة وتأثيرها على المناقشات الرقمية مستقبلا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.