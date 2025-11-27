الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عصام كامل

كنوز دار الهلال

18 حجم الخط

على مدى اثنتَي عشرة ساعة لم أستطِع أن أغادر تلك الصفحات الراقية في الإصدار المدهش لفريق عمل مجلة “المصور” العريقة، تحت قيادة الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف حامد، أعادني العدد “التحفة” إلى سنوات مجد الصحافة المصرية.

اختار الزملاء عنوانًا لعددهم، عدد المائة حوار، على صفحات المصور التاريخي خاطب زعماء العالم شعوبهم، وأطلوا على الحياة من نافذة واحدة من أعرق المجلات، ربما سجل “المصور” على صفحاته التاريخية أدق وأصعب لحظات التاريخ العربي صراعًا ووئامًا، حوارًا وعراكًا، هدوئًا وصخبًا.

لم أستطِع مغادرة هذه المساحات الخالدة التي اعتكف فريق عمل “المصور” عن وضعها بحيوية صحفية رائعة، وتبارى الزملاء المخرجون في إظهار تلك الملامح التاريخية باختيارات جمدت فيها عدسات مصوري الدار المكان والزمان، ورسمت أقلام كتابها عقودًا من التاريخ العربي والمصري لتبقى محفورة في ذاكرة صاحبة الجلالة.

شعرت بالفخر وأنا أقرأ لأساتذة أجلاء من جيل الرواد، وكيف كانوا في هذا الزمن الصعب يديرون حواراتهم مع الملوك والرؤساء بهذه الأريحية والصراحة والصرامة والحسم. كان الصحفيون المصريون ينحتون أعمالهم الصحفية لتعبر حدود المحروسة، وتطل بالنور على محيطنا العربي.

حوارات العدد، الذي أُوصي كل مهتم بتاريخ بلاده أن يحوز نسخة منه، تشي بأن مصر في عصر الريادة الإعلامية كانت تحمل هموم هذا الوطن الكبير من شماله إلى جنوبه، من شرقه إلى غربه، حملت صفحات العدد صرخات من أجل التحرر، ونداءات واعية من أجل التقدم، ومساحات من النور إلى شعوب الأمة.

هكذا كانت مصر، وكانت صحافتها، وهكذا كان القلم المصري، نصيرًا للقضايا العربية وملاذًا لكل صاحب رأي وكل سياسي يسعى إلى تحرير بلاده من آثار الاستعمار البغيض. كانت صحافة نور صافية، وافية، مسئولة أمام أمتها وأمام ضمائر شعوبها.

وعبقرية هذا العدد التاريخي أنه لا يُقرأ مرة واحدة، ولا يمكن الاستغناء عن بقائه في أقرب رف داخل المكتبة، في أوقات الضيم العربي يمكنك أن تسعى إليه طالبًا النجاة، في الكبوات العربية التي تكسو وجه الحياة في أوطاننا يمكنك الرجوع إليه، في أوقات الأمل ليس أمامك إلا العودة إلى صفحاته.

سيدز للغات.. رعب التجربة وآثار الجريمة

رقابة أكل المصريين

وأمام هذا الإباء الصحفي وكبرياء الكلمة وتاريخ النضال الصحفي لا يسعني إلا أن أشكر زملائي في دار الهلال على هذا العمل الجاد. ويُطرح أمامي سؤال عن مستقبل دار الهلال ومؤسساتنا الصحفية العريقة بعد التحول الرقمي.. لا شك أن لدينا كنوزًا يمكن ترجمتها إلى أموال أكبر من تصورات الكثيرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تاريخ العرب دار الهلال صاحبة الجلالة مجلة المصور الصحافة الصحف التاريخ العربي الكاتب الصحفي عبد اللطيف حامد كنوز دار الهلال فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عصام كامل الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير فيتو

مواد متعلقة

هذا هو ما يرضي الله

عندما قال الرئيس: الرسالة وصلت!

مايا مرسي في الوادي الآخر

وزير لا يقول الحقيقة

على مقهى الانتخابات

الأكثر قراءة

مدبولي يكشف تفاصيل رسالة السيسي بشأن تنمية الصعيد

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

توقيع عقد إنشاء مجمع متكامل للصناعات الكيميائية الفوسفاتية بتكلفة استثمارية مليار دولار

تحديث أسعار الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل بداية من يناير المقبل

بعد وفاة المذيعة هبة الزياد، لماذا يحدث الموت أثناء النوم؟

تعرف على الخطوات التالية لمرحلة فرز الأصوات بانتخابات النواب (إنفوجراف)

صناع فيلم "كان يا ماكان في غزة": أردنا كشف حياة الغزيين قبل المأساة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على تسهيل قرض بمبلغ 4 مليارات دولار

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في الأسواق المصرية اليوم الخميس

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يدخل الجنة أصحاب أسماء محمد أو أحمد؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالرزق والسعادة

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض، أذكار بالكتاب والسنة النبوية لا تفوتك

المزيد
الجريدة الرسمية