كنوز دار الهلال

على مدى اثنتَي عشرة ساعة لم أستطِع أن أغادر تلك الصفحات الراقية في الإصدار المدهش لفريق عمل مجلة “المصور” العريقة، تحت قيادة الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف حامد، أعادني العدد “التحفة” إلى سنوات مجد الصحافة المصرية.

اختار الزملاء عنوانًا لعددهم، عدد المائة حوار، على صفحات المصور التاريخي خاطب زعماء العالم شعوبهم، وأطلوا على الحياة من نافذة واحدة من أعرق المجلات، ربما سجل “المصور” على صفحاته التاريخية أدق وأصعب لحظات التاريخ العربي صراعًا ووئامًا، حوارًا وعراكًا، هدوئًا وصخبًا.

لم أستطِع مغادرة هذه المساحات الخالدة التي اعتكف فريق عمل “المصور” عن وضعها بحيوية صحفية رائعة، وتبارى الزملاء المخرجون في إظهار تلك الملامح التاريخية باختيارات جمدت فيها عدسات مصوري الدار المكان والزمان، ورسمت أقلام كتابها عقودًا من التاريخ العربي والمصري لتبقى محفورة في ذاكرة صاحبة الجلالة.

شعرت بالفخر وأنا أقرأ لأساتذة أجلاء من جيل الرواد، وكيف كانوا في هذا الزمن الصعب يديرون حواراتهم مع الملوك والرؤساء بهذه الأريحية والصراحة والصرامة والحسم. كان الصحفيون المصريون ينحتون أعمالهم الصحفية لتعبر حدود المحروسة، وتطل بالنور على محيطنا العربي.

حوارات العدد، الذي أُوصي كل مهتم بتاريخ بلاده أن يحوز نسخة منه، تشي بأن مصر في عصر الريادة الإعلامية كانت تحمل هموم هذا الوطن الكبير من شماله إلى جنوبه، من شرقه إلى غربه، حملت صفحات العدد صرخات من أجل التحرر، ونداءات واعية من أجل التقدم، ومساحات من النور إلى شعوب الأمة.

هكذا كانت مصر، وكانت صحافتها، وهكذا كان القلم المصري، نصيرًا للقضايا العربية وملاذًا لكل صاحب رأي وكل سياسي يسعى إلى تحرير بلاده من آثار الاستعمار البغيض. كانت صحافة نور صافية، وافية، مسئولة أمام أمتها وأمام ضمائر شعوبها.

وعبقرية هذا العدد التاريخي أنه لا يُقرأ مرة واحدة، ولا يمكن الاستغناء عن بقائه في أقرب رف داخل المكتبة، في أوقات الضيم العربي يمكنك أن تسعى إليه طالبًا النجاة، في الكبوات العربية التي تكسو وجه الحياة في أوطاننا يمكنك الرجوع إليه، في أوقات الأمل ليس أمامك إلا العودة إلى صفحاته.

وأمام هذا الإباء الصحفي وكبرياء الكلمة وتاريخ النضال الصحفي لا يسعني إلا أن أشكر زملائي في دار الهلال على هذا العمل الجاد. ويُطرح أمامي سؤال عن مستقبل دار الهلال ومؤسساتنا الصحفية العريقة بعد التحول الرقمي.. لا شك أن لدينا كنوزًا يمكن ترجمتها إلى أموال أكبر من تصورات الكثيرين.

