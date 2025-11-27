بعد انتهاء التصويت بمحافظات المرحلة الثانية.. 284 مرشحًا بالقائمة الوطنية و78 بالفردي يحجزون أماكنهم ببرلمان 2025.. و206 مقاعد في انتظار الحسم بجولة الإعادة

18 حجم الخط

شهدت الأيام الماضية، انتهاء عملية التصويت فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظات المرحلة الثانية، والتي شهدت منافسة حادة في معظم الدوائر ولم يتم حسم الكثير من المقاعد والتي تتجه إلى جولة إعادة.

الحصر العددى فى انتخابات المرحلة الثانية

ووفقا للحصر العددى لأصوات الناخبين فى الدوائر، فازت القائمة الوطنية من أجل مصر، فى محافظات المرحلة الثانية، وبالتالي يكتمل فوزها بالكامل بعدنا سبق وفازت فى محافظات المرحلة الأولى، ما يعنى أن هناك 284 فائزا عبر القائمة الوطنية، بالإضافة إلى الفائزين بمقاعد الفردى، فى المرحلة الاولى وعددهم 37 مرشحا، بالإضافة إلى عدد الفائزين بمقاعد الفردي بالمرحلة الثانية وعددهم نحو 41 مرشحا.

وتشهد الأيام المقبلة إجراء الإعادة لمحافظات المرحلتين الأولى والثانية حسب الجدول الزمنى المعد من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يخوض الإعادة حسب نتيجة المرحلة الأولى والحصر العددى للمرحلة الثانية، عدد من المرشحين لحسم 206 مقعدا.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن كل مواطن مصري، سواء داخل البلاد أو خارجها له الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات طالما اسمه مقيد في قاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي سارية.

ويتم التصويت عن طريق الاقتراع السري المباشر، وعلى الناخب أن يدلي بصوته بنفسه، ولا يُقبل في إثبات الشخصية سوى بطاقة الرقم القومي فقط.

كم عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب؟

ويبلغ عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب حوالي 69 مليون ناخب في المرحلتين، منهم 35 مليونا في المرحلة الأولى و34 مليون في المرحلة الثانية.

ما هو النظام الانتخابي المطبق في انتخابات مجلس النواب؟

النظام الانتخابي المعمول في انتخابات مجلس النواب يجمع بين النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، حيث تم تخصيص 284 مقعدا لكل نظام.

عدد المقاعد التي يتنافس عليها مرشحو القائمة في انتخابات النواب

في نظام القوائم تم تخصيص 284 مقعدا، وترشحت قائمة واحدة في الدوائر الأربع تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر، منها قائمتان تضم كل منهما 40 مرشحا، وقائمتان تضم كل منهما 102 مرشح.

وتشارك في القائمة 12 حزبا وكيانا سياسيا إلى جانب عدد من المستقلين، من بينها أحزاب مستقبل وطن والجبهة الوطنية وحماة الوطن والحزب الجمهوري والوفد والتجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل والإصلاح والتنمية وإرادة الجيل والحرية المصري والمؤتمر، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

عدد المقاعد التي يتنافس عليها مرشحي الفردي في انتخابات النواب

أما النظام الفردي فتم تخصيص 284 مقعدا أيضا، ويبلغ إجمالي عدد المرشحين 2597 مرشحا، منهم 1281 في المرحلة الأولى و1316 في المرحلة الثانية.

مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

تجرى الإعادة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر

وتجرى في الداخل يومي 3 و4 ديسمبر

ويتم إعلان النتيجة النهائية يوم 11 ديسمبر

مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

تجرى في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر

وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر

ويتم إعلان النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر.

مؤشرات الحصر العددي

حملت مؤشرات الحصر العددي لنتائج انتخابات مجلس النواب 2025، في محافظات المرحلة الثانية، عددا من المفاجآت في مقدمتها فوز عدد من رموز المعارضة على حساب بعض مرشحي أحزاب الموالاة.

رموز المعارضة تحسم انتخابات مجلس النواب من الجولة الأولى

وجاء حسم عدد من الأسماء المعارضة في انتخابات مجلس النواب الجولة الثانية، بتفوق كبير في عدد الأصوات، وفقا لمؤشرات الحصر العددي.

أبرز الفائزين في انتخابات مجلس النواب من المعارضة

وضمت قائمة أسماء الفائزين من رموز المعارضة في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الثانية: عبد المنعم إمام في القاهرة، ضياء الدين داوود، في دمياط، أحمد فرغلي في بورسعيد.

دخول رموز المعارضة جولة الإعادة

وتضمنت نتائج الحصر العددي دخول بعض رموز المعارضة جولة الإعادة، النائب أحمد بلال البرلسي في المحلة الكبرى، وأحمد الشرقاوي في المنصورة.

كما كشفت مؤشرات الحصر العددي، عن حسم القائمة الوطنية من أجل مصر نتائج الانتخابات في قطاع القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقطاع شرق الدلتا.

تفاصيل القائمة الوطنية في محافظات المرحلة الثانية

ويضم قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا محافظات: القاهرة - القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ، بواقع 102 مقعدا موزعة على المحافظات الستة.

تفاصيل القائمة الوطنية في محافظات المرحلة الثانية

ويضم قطاع شرق الدلتا محافظات: الشرقية - دمياط - بورسعيد - السويس - الإسماعيلية - جنوب سيناء - شمال سيناء، بواقع 40 مقعدا موزعة على المحافظات السبع.

تفاصيل انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية

وأجريت انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية في 13 محافظة هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

القائمة الوطنية من أجل مصر

وشهدت عمليات التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وسط استعدادات مكثفة أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، والاثنان تتبعان القائمة الوطنية من أجل مصر.

