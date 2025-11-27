قضية الفيديوهات الخادشة، الإفراج عن البلوجر أم مكة عقب سداد غرامة 100 ألف جنيه

18 حجم الخط

أفرجت الأجهزة الأمنية عن البلوجر أم مكة عقب دفعها الغرامة المقررة عليها وقيمتها 100 ألف جنيه بتهمة التعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري.

محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية استمعت لأقوال صانعة المحتوى المعروفة باسم أم مكة على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع مصورة عبر منصة “تيك توك” تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.

وواجهت جهات التحقيق أم مكة بمحاضر التحريات والتقارير الفنية التي رصدت المحتوى محل التحقيق، بالإضافة إلى البيانات المالية المرتبطة بحساباتها البنكية، ووجهت لها اتهامات بغسل الأموال المتحصلة من النشاط المخالف.

وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن مقاطع الفيديو التي تقدمها تهدف للتسلية وتحقيق مشاهدات، دون نية للإساءة أو خدش الحياء.

