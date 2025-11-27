موقف روما وأستون فيلا، ترتيب الدوري الأوروبي قبل مباريات الجولة الخامسة

18 حجم الخط

الدوري الأوروبي، يتصدر ميتييلاند الدانماركي جدول ترتيب الدوري الأوروبي قبل انطلاق منافسات الجولة الخامسة لمرحلة الدوري.

ترتيب الدوري الأوروبي قبل مباريات الجولة الخامسة

1- ميتييلاند 12 نقطة

2- فرايبورج 10 نقاط

3- فيرينتسفاروشي 10 نقاط

4- سيلتا فيجو 9 نقاط

5- سبورتنج براجا 9 نقاط

6- أستون فيلا 9 نقاط

7- ليون 9 نقاط

8- فيكتوريا بلزن 8 نقاط

9- ريال بيتيس 8 نقاط

10- باوك سالونيكا 7 نقاط

11- بران 7 نقاط

12- دينامو زغرب 7 نقاط

13- جينك 7 نقاط

14- بورتو 7 نقاط

15- فنربخشه 7 نقاط

16- باناثينايكوس 6 نقاط

17- بازل 6 نقاط

18- روما 6 نقاط

19- ليل 6 نقاط

20- شتوتجارت 6 نقاط

21- جو آهيد إيجلز 6 نقاط

22- يونج بويز 6 نقاط

23- نوتنجهام فوريست 5 نقاط

24- بولونيا 5 نقاط

25- شتورم جراتس 4 نقاط

25- النجم الأحمر بلجراد 4 نقاط

27- سيلتيك 4 نقاط

28- سالزبورج 3 نقاط

29- فينورد 3 نقاط

30- لودوجوريتس رازجراد 3 نقاط

31- ستياوا بوخارست 3 نقاط

32- أوتريخت نقطة واحدة

33- مالمو نقطة واحدة

34- مكابي تل أبيب نقطة واحدة

35- نيس بدون نقاط

36- رينجرز بدون نقاط

جدول ترتيب الدوري الأوروبي



و تقام اليوم الخميس، مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لمسابقة الدوري الأوروبي موسم 2025-2026.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي



أستون فيلا ضد يانج بويز – 07:45 م بتوقيت مصر، 08:45 م بتوقيت السعودية

روما ضد ميتلاند – 07:45 م بتوقيت مصر، 08:45 م بتوقيت السعودية

فاينورد ضد سيلتك – 07:45 م بتوقيت مصر، 08:45 م بتوقيت السعودية

بورتو ضد نيس – 07:45 م بتوقيت مصر، 08:45 م بتوقيت السعودية

ليل ضد دينامو زغرب – 07:45 م بتوقيت مصر، 08:45 م بتوقيت السعودية

فنربخشة ضد فرينكفاروزي – 07:45 م بتوقيت مصر، 08:45 م بتوقيت السعودية

باوك ضد بران – 07:45 م بتوقيت مصر، 08:45 م بتوقيت السعودية

فيكتوريا بيلزن ضد فرايبورج – 07:45 م بتوقيت مصر، 08:45 م بتوقيت السعودية

لودوجوريتس ضد سيلتا فيجو – 07:45 م بتوقيت مصر، 08:45 م بتوقيت السعودية

نوتينجهام فورست ضد مالمو – 10:00 م بتوقيت مصر، 11:00 م بتوقيت السعودية

رينجرز ضد سبورتينج براجا – 10:00 م بتوقيت مصر، 11:00 م بتوقيت السعودية

ريال بيتيس ضد أوتراخت – 10:00 م بتوقيت مصر، 11:00 م بتوقيت السعودية

بولونيا ضد سالزبورج – 10:00 م بتوقيت مصر، 11:00 م بتوقيت السعودية

جو أهيد إيجلز ضد شتوتجارت – 10:00 م بتوقيت مصر، 11:00 م بتوقيت السعودية

باناثينايكوس ضد شتورم جراتس – 10:00 م بتوقيت مصر، 11:00 م بتوقيت السعودية

جينك ضد بازل – 10:00 م بتوقيت مصر، 11:00 م بتوقيت السعودية

سرفينا زفيردا ضد ستيوا بوخاريست – 10:00 م بتوقيت مصر، 11:00 م بتوقيت السعودية

ويقام الدوري الأوروبي موسم 2025/ 26 بنفس نظام الموسم الماضي وهو نظام مرحة الدوري، على غرار دوري أبطال أوروبا ودوري المؤتمر.

ويضم الجدول 36 فريقًا، ويتأهل أفضل 24 فريقًا إلى دور الـ 32، مع تأهل أفضل ثمانية فرق في ترتيب الدوري بشكل تلقائي إلى دور الـ 16.

سيتم تحديد المتأهلين إلى النهائيات عن طريق نظام خروج المغلوب، حيث تقام كل مباراة باستثناء المباراة النهائية على مباراتين - ذهابًا وإيابًا.

تم إيقاف العمل بقاعدة الأهداف خارج الأرض في المواسم الأخيرة، مما يعني أن التعادل في النتيجة الإجمالية بعد 90 دقيقة سيؤدي إلى انتقال مباراة الإياب إلى الأوقات الإضافية وركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز.

وكما جرت العادة، سيتواجد الفائز ببطولة الدوري الأوروبي في دوري أبطال أوروبا 2026/27.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي حتي النهائي

الجولة الأولى: 24/25 سبتمبر 2025

الجولة الثانية: 2 أكتوبر 2025

الجولة الثالثة: 23 أكتوبر 2025

الجولة الرابعة: 6 نوفمبر 2025

الجولة الخامسة: 27 نوفمبر 2025

الجولة السادسة: 11 ديسمبر 2025

الجولة السابعة: 22 يناير 2026

الجولة الثامنة: 29 يناير 2026

مباريات خروج المغلوب: 19/26 فبراير 2026

دور الـ 16: 12/19 مارس 2026

ربع النهائي: 9/16 أبريل 2026

نصف النهائي: 30 أبريل/7 مايو 2026

النهائي: 20 مايو 2026

