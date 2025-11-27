الخميس 27 نوفمبر 2025
رياضة

سموحة يلتقي غزل المحلة في افتتاح دور الـ32 لكأس مصر

كأس مصر
كأس مصر
كأس مصر، يستضيف سموحة نظيره غزل المحلة اليوم الخميس على ملعب الجيش ببرج العرب في الثانية والنصف عصرًا، في افتتاح دور الـ 32 بالنسخة رقم 94 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة سموحة وغزل المحلة مع الفائز من مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في دور الـ 16 من كأس مصر.

 

حكام مباراة سموحة ضد غزل المحلة 

ويدير لقاء سموحة ضد غزل المحلة في كأس مصر: طارق مجدي (حكمًا للساحة)، محمود دين وكيرلس نزيه (مساعدين)، أحمد العباسي (حكمًا رابعًا).

 

وكانت قرعة كأس مصر شهدت وضع الأهلي بطل الدوري على رأس طريق، بينما الزمالك بطل النسخة الماضية على رأس الطريق الآخر.

وتم إجراء قرعة منفصلة لتحديد طريق بيراميدز والمصري، حيث حمل بيراميدز رقم 8 والمصري البورسعيدي رقم 16.

وضمت القرعة 32 فريقا بواقع 21 فريق دوري ممتاز و11 فريق درجة ثانية.

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32

مباراة 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة.

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار.

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة.

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس.

ومن المقرر أن تشهد مباريات من دور الـ32 حال نهاية المباريات بالتعادل، اللجوء إلي أشواط إضافية ثم ركلات ترجيح، والنادي المكتوب أولًا هو المسؤول عن التنظيم.

 

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب النسخة الأخيرة من لقب كأس مصر بعدما فاز على بيراميدز، بركلات الترجيح (8-7)، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).


وعاد النادي الأهلي للمشاركة في كأس مصر نسخة 2025-2026 بعد الحرمان من التواجد في النسخة الأخيرة، بعدما كان قد اعتذر عن عدم استكمال نسخة 23-24، عقب تأهله إلى دور الـ16 وقتها.

 

