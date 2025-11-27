الخميس 27 نوفمبر 2025
رياضة

الرياضة تعلن البدء بتفعيل رقم العضوية الموحد بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية

تفعيل رقم العضوية
تفعيل رقم العضوية الموحد بمراكز الشباب
نظمت وزارة الشباب والرياضة متمثلةً في الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي ملتقاها الأول لبدء العمل على إعداد وتفعيل رقم العضوية الموحد (الإلكتروني) لأعضاء مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، والتي أقيمت فعالياته بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي داخل جميع المنشآت الشبابية والرياضية، موضحًا أن مشروع رقم العضوية الإلكتروني يأتي في إطار الدعم الكبير من القيادة السياسية لتطوير البنية الرقمية للدولة المصرية، وتعزيز منظومة البيانات الموحدة، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين تجربة المتعاملين مع مراكز الشباب.

 

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن تطبيق رقم العضوية الإلكتروني يُعد خطوة جوهرية نحو التحول إلى منظومة رقمية متكاملة داخل مراكز الشباب، تسهم في تيسير الخدمات على الأعضاء، وتفعيل منظومة المتابعة والرقابة الإلكترونية، وتحقيق أعلى درجات الجودة في تقديم الخدمات بما يتواكب مع التطوير الشامل الذي تشهده الدولة المصرية.

وجاء تنظيم الملتقى في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الخدمات داخل مراكز الشباب، وتحقيق سهولة ودقة في الحصول على الخدمات الرياضية والشبابية، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي واستدامة التطوير.

وفي ختام الملتقى، تم استعراض الإجراءات التنفيذية والفنية الخاصة بتفعيل رقم العضوية الموحد داخل مراكز الشباب بجميع المحافظات، مع التأكيد على استمرار التنسيق والمتابعة لضمان التطبيق الكامل للمشروع خلال المرحلة المقبلة. 

