الدوري الأوروبي، تقام اليوم الخميس، مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لمسابقة الدوري الأوروبي موسم 2025-2026.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة



أستون فيلا ضد يانج بويز – 07:45 م بتوقيت مصر، 08:45 م بتوقيت السعودية – beIN SPORTS 1 HD

روما ضد ميتلاند – 07:45 م بتوقيت مصر، 08:45 م بتوقيت السعودية – beIN SPORTS 2 HD

فاينورد ضد سيلتك – 07:45 م بتوقيت مصر، 08:45 م بتوقيت السعودية – beIN SPORTS 3 HD

بورتو ضد نيس – 07:45 م بتوقيت مصر، 08:45 م بتوقيت السعودية – beIN SPORTS 4 HD

ليل ضد دينامو زغرب – 07:45 م بتوقيت مصر، 08:45 م بتوقيت السعودية – beIN SPORTS 5 HD

فنربخشة ضد فرينكفاروزي – 07:45 م بتوقيت مصر، 08:45 م بتوقيت السعودية – beIN SPORTS 6 HD

باوك ضد بران – 07:45 م بتوقيت مصر، 08:45 م بتوقيت السعودية – beIN SPORTS 7 HD

فيكتوريا بيلزن ضد فرايبورج – 07:45 م بتوقيت مصر، 08:45 م بتوقيت السعودية – beIN SPORTS 8 HD

لودوجوريتس ضد سيلتا فيجو – 07:45 م بتوقيت مصر، 08:45 م بتوقيت السعودية – beIN Xtra 2

نوتينجهام فورست ضد مالمو – 10:00 م بتوقيت مصر، 11:00 م بتوقيت السعودية – beIN SPORTS 2 HD

رينجرز ضد سبورتينج براجا – 10:00 م بتوقيت مصر، 11:00 م بتوقيت السعودية – beIN SPORTS 3 HD

ريال بيتيس ضد أوتراخت – 10:00 م بتوقيت مصر، 11:00 م بتوقيت السعودية – beIN SPORTS 4 HD

بولونيا ضد سالزبورج – 10:00 م بتوقيت مصر، 11:00 م بتوقيت السعودية – beIN SPORTS 5 HD

جو أهيد إيجلز ضد شتوتجارت – 10:00 م بتوقيت مصر، 11:00 م بتوقيت السعودية – beIN SPORTS 6 HD

باناثينايكوس ضد شتورم جراتس – 10:00 م بتوقيت مصر، 11:00 م بتوقيت السعودية – beIN SPORTS 7 HD

جينك ضد بازل – 10:00 م بتوقيت مصر، 11:00 م بتوقيت السعودية – beIN SPORTS 8 HD

سرفينا زفيردا ضد ستيوا بوخاريست – 10:00 م بتوقيت مصر، 11:00 م بتوقيت السعودية – beIN SPORTS 9 HD

ويقام الدوري الأوروبي موسم 2025/26 بنفس نظام الموسم الماضي وهو نظام مرحة الدوري، على غرار دوري أبطال أوروبا ودوري المؤتمر.

ويضم الجدول 36 فريقًا، ويتأهل أفضل 24 فريقًا إلى دور الـ 32، مع تأهل أفضل ثمانية فرق في ترتيب الدوري بشكل تلقائي إلى دور الـ 16.

سيتم تحديد المتأهلين إلى النهائيات عن طريق نظام خروج المغلوب، حيث تقام كل مباراة باستثناء المباراة النهائية على مباراتين - ذهابًا وإيابًا.

تم إيقاف العمل بقاعدة الأهداف خارج الأرض في المواسم الأخيرة، مما يعني أن التعادل في النتيجة الإجمالية بعد 90 دقيقة سيؤدي إلى انتقال مباراة الإياب إلى الأوقات الإضافية وركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز.

وكما جرت العادة، سيتواجد الفائز ببطولة الدوري الأوروبي في دوري أبطال أوروبا 2026/27.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي حتي النهائي

الجولة الأولى: 24/25 سبتمبر 2025

الجولة الثانية: 2 أكتوبر 2025

الجولة الثالثة: 23 أكتوبر 2025

الجولة الرابعة: 6 نوفمبر 2025

الجولة الخامسة: 27 نوفمبر 2025

الجولة السادسة: 11 ديسمبر 2025

الجولة السابعة: 22 يناير 2026

الجولة الثامنة: 29 يناير 2026

مباريات خروج المغلوب: 19/26 فبراير 2026

دور الـ 16: 12/19 مارس 2026

ربع النهائي: 9/16 أبريل 2026

نصف النهائي: 30 أبريل/7 مايو 2026

النهائي: 20 مايو 2026

