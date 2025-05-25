3 أسباب تمنع طفلك من الرضاعة، انتبهي لها

الرضاعة الطبيعية هى الغذاء الأول للطفل عقب ولادته وحتى إتمامه عامين من عمره، وعادة تحرص الأمهات على تعليمات الرضاعة حتى يحصل الطفل على طعامه بدون أى مشاكل.

وتلاحظ بعض الأمهات أن الأطفال أحيانا يرفضون الرضاعة ويكون بشدة دون الوعى بسبب ذلك الرفض والبكاء ويتساءلن عن سبب رفض الطفل الرضاعة.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن الطفل يبكى دائما واحيانا مثيرة يكون البكاء بسبب مثل بلل الحفاض أو المغص أو عدم الراحة من الملابس أو شعوره بالحرارة، وهكذا وهنا على الم أن تتابع كل ذلك باستمرار للحفاظ على راحة وهدوء الطفل الرضيع.

3 أسباب تمنع الطفل عن الرضاعة

وأضاف عبد الحميد، أن هناك 3 أسباب تمنع الطفل الرضيع من الرضاعة وتزيد من بكاءه، ومن هذه الأسباب:-

وجود فطريات بالفم ما يجعل الطفل يشعر بالألم عند الرضاعة ويصعب البلع عليه لذا يرفض الرضاعة، وهنا يجب عرض الطفل على طبيب مختص على الفور لتلقيه العلاج بشكل سريع.

انسداد الأنف، وبالتالى عند الرضاعة لا يستطيع التقاط أنفاسه مايزعجه كثيرا ويجعله يرفض الرضاعة، وهنا على الأم أن تستخدم بخاخ الأنف لغسلها وايضا استخدام ماء البحر لتسليك الأنف مع استشارة طبيب مختص لمعرفة السبب وعلاجه سريعا.

المغص الشديد، وهو أسبابه عديدة أشهرها دخول الهواء إلى معدة الطفل مع الرضاعة أو تناول الأم الأكلات التى تسبب الغازات للطفل مثل البصل والثوم والشطة والتوابل، وهنا يجب على الأمهات الحذر من مثل هذه الأكلات حفاظا على معدة الطفل وتفاديه مغص البطن.

الطفل الرضيع

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التي تسبب بكائه المستمر.

-ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادي، واللحوم أيضا يمكن ضربها في الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادي، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

-كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذي ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل في الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.

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